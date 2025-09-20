Zapico destaca a Grado como referente memorialista en España en la entrega de restos de La Garba

L consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico (primero por la izquierda en la imagen) y la directora de Memoria Democrática, Begoña Collado (segunda por la izquierda). - PRINCIPADO

OVIEDO, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha destacado este sábado que Grado es un "referente en materia memorialista, no solo en Asturias, en el conjunto de España", subrayando el compromiso del municipio con la memoria histórica.

Zapico ha explicado que el acto de entrega de restos de los asesinado de la fosa común de La Garba "va a ser muy emotivo" y permitirá "cerrar un círculo para muchas familias, nueve en concreto, que llevan ya muchas décadas esperando este momento", añadiendo que se trata de lograr que "aflore la verdad, la justicia y la reparación".

El consejero ha insistido en la importancia de "afianzar los valores de la democracia" en unos "tiempos difíciles donde la sin razón pretende imponerse", y ha manifestado su satisfacción por "colaborar y seguir avanzando en políticas memorialistas" incluso en contextos complejos.