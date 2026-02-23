Zapico dice que la Ley de Vivienda responde a un concepto político de entender la misma y la derecha critica la norma

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda, y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, comparece en la Junta. - CAPTURA WEB JGPA.

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda, y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha cerrado este martes las comparecencias para informar sobre el Proyecto de Ley del Principado de Asturias de Vivienda y ha incidido en que la norma "responde a un concepto político de cómo entienden, desde el Gobierno de Asturias, la vivienda y el acceso a la misma, que es como un derecho, tal y como recoge en su artículo 47 de la Constitución, y no es para ellos ni un negocio ni una fuente de especulación".

"Estamos ante un proyecto de ley en el que hemos trabajado mucho durante los últimos meses y en el que nos congratulamos que encare ya la tramitación", dijo Zapico, que en su comparecencia ha destacado algunas cuestiones de la misma, como establecer que todas las viviendas que atesora la comunidad va a destinarse siempre al alquiler y no se va a enajenar ni una vivienda más. "En definitiva esta ley impedirá la venta de más viviendas del parque público", dijo.

Ha indicado el consejero que esta ley no pretende imponer un modelo cerrado ni excluir el debate parlamentario, al contrario, ofrece "un marco sólido, técnicamente trabajado, jurídicamente seguro, sobre el que esta Cámara puede debatir, mejorar y enriquecer el texto".

Ovidio Zapico se ha referido además a la Ley de Ordenación Integral del Territorio de Asturias, la LOITA, "una ley que además tiene una relación estrecha con la ley de vivienda ya que se complementan". Así ha incidido en que juntas van a permitir transformar el suelo y otros activos inmobiliarios en vivienda asequible, de forma estable, planificada y socialmente responsable.

Otra de las varias cuestiones detacadas de la Ley por parte del consejero ha sido que la misma entiende la vivienda como un determinante de la salud.

CRÍTICAS DE LA DERECHA

En el turno de fijación de posiciones PP y Vox se ha mostrado muy críticos con el proyecto de ley. El diputado 'popular', José Agustín Cuervas-Mons, ha indicado que este proyecto de Ley va "en la dirección absolutamente contraria a las soluciones que se necesitan".

"Durante los siete años que lleva el gobierno del señor Sánchez, y han hecho propuestas para solucionar los problemas de vivienda, han ido de mal en peor. Ahora ustedes insisten en dar una vuelta de tuerca más y en continuar en un intervencionismo desmedido", dijo Cuervas-Mons.

Así ha considerado el PP que esta ley "incrementa el acoso normativo sobre los propietarios, sobre los potenciales arrendadores y auguran que la continua inseguridad jurídica generada en las medidas planteadas traerá como consecuencia lo contrario a lo que pretenden, habrá menos vivienda y más cara y en definitiva el acceso va a ser más difícil".

El diputado de Vox, Gonzalo Centeno indicó que "en cuanto puedan esa ley se irá al cubo de la basura" y su compañero de bancada, Javier Jové, augura corta vida a la ley porque "ha hablado con los compañeros del PP y también dicen que están dispuestos a derogarla", por lo que espera que "no se le echen atrás".

Así, Centeno, ha indicado que "los camaradas comunistas y sus comparsuas, ágrafos en cualquier materia económica, anteponen una vez más sus impulsos ideológicos a cualquier racionalidad". "Entendemos que esto es otra ley intervencionista que busca hundir más el mercado de la vivienda en Asturias, controlar los precios, tensionar y destruir el mercado, y sobre todo un ataque directo a la propiedad privada y a los propietarios de viviendas", dijo.

Por contra, desde Convocatoria por Asturias-IU, el grupo socialista y la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé han defendido la necesidad de esta ley y han llamado a enriquecer la ley en el trámite parlamentario.

OTRAS COMPARECENCIAS

Previamente al consejero han comparecido representantes de diferentes colectivos, así como profesores universitarios o el Decano presidente del Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias, Miguel Casariego Rozas, que ha incidido en que el Colegio comparte la preocupación del Principado de Asturias por el problema de la vivienda y aplaude los objetivos enunciados en la exposición de motivos de este proyecto de ley.

No obstante ha manifestado que consideran que el éxito de las medidas anunciadas en la ley y la consecución de sus objetivos van a depender de dos cuestiones fundamentales: Primera, una información abundante y precisa sobre la situación actual de la vivienda en Asturias. Segunda, la aprobación en el menor tiempo posible de un reglamento que desarrolle la ley.

CRÍTICAS DE FADE

También ha dado su punto de vista sobre el texto legal la presidenta de la Federación asturiana de empresarios, FADE, María Calvo que ha advertido de que "sin suelos, sin incentivos y sin colaboración público-privada, esta ley no creará ni una sola vivienda ni resolverá un solo problema".

"Por nuestra experiencia, podemos adelantar que cualquier medida más o menos afortunada que se incluya en esta ley no será útil si no va acompañada de la aprobación de otras vinculadas al ámbito urbanístico y financiero. Nos estamos refiriendo a la futura loita y a los planes de vivienda autonómico y estatal", dijo Calvo.

Ha manifestado Calvo que "condición necesaria para tener vivienda residencial con o sin ley de vivienda es artucular los mecanismos necesarios para poner más suelo finalista en el mercado". Asi msmo ha insistido en que "de nada servirá esta ley si no se cuenta de forma clave sin complejo sin tener en cuenta a los empresarios".

Fade ha presentado una veintena de alegaciones al proyecto de Ley pero todas ellas han sido desestimadas.