Zapico espera llevar a Junta a finales este año principios de 2026 la composición del Consejo de Transparencia

OVIEDO 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación del territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos de Asturias, Ovidio Zapico, ha manifestado este martes en el Pleno de la Junta que el Gobierno tiene los trabajos "bien encaminados sobre la composición del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. "Si nada se tuerce podría en los últimos meses del año o principios del próximo iniciarse ya el proceso que tiene que culminar en la Junta General, con una mayoría reforzada, en la que una persona podría situarse al frente de ese consejo".

"Estamos buscando una persona con un perfil que yo creo que es de reconocido prestigio, que es intachable, que es comprometida también con todo lo que tiene que ver con la transparencia. Y nosotros vamos a realizar un esfuerzo con todos los grupos parlamentarios del arco democrático para conseguir que ese nombre tenga el mayor de los consensos posibles", dijo Zapico.

Además ha indicado que en el próximo ejercicio presupuestario se contará con una dotación de 180.000 euros destinada a esos recursos materiales. Así mismo más allá del presidente, ya están previstas previstas ocho personas en ese consejo. Sería un jefe de servicio, sería un secretario de despacho, serían tres jefes de sección con sus tres administrativos correspondientes.

"Hemos trabajado y estamos trabajando para que ese Consejo de Transparencia y Buen Gobierno sea una realidad esta legislatura, porque es un objetivo de legislatura el poder poner en marcha el mismo, dotándolo de sus medios humanos".

Ha añadido que "siendo conscientes de la complejidad del proceso, también de la oportunidad histórica que tienen de que esta vez sí lo puedan sacar adelante, aprendiendo de los errores que otros cometieron en un pasado para no caer en los mismos".

El consejero daba así respuesta a la interpelación de la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, sobre política general en materia de transparencia y, más concretamente, sobre el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la Oficina de Buen Gobierno y Lucha contra la Corrupción, y el Registro de Grupos de Interés.

Tomé se ha preguntado quién se encarga de todas estas tareas que marca la ley de Transparencia y Buen Gobierno tan necesarias teniendo en cuenta que el Consejo de Transparencia y la Oficina de Buen Gobierno y Lucha contra la Corrupción son los dos órganos sobre los que se ha presentado el régimen jurídico básico de esta ley.

"Sin ellos, la ley aprobada es un cascarón completamente vacío, completamente inútil para el necesario avance en materia de transparencia y de buen gobierno. No han pasado seis meses, han pasado ya siete años y el Consejo de Transparencia y la Oficina de Buen Gobierno y Lucha contra la Corrupción siguen en dique seco. Nos parece, consejero, que es una falta absoluta de ejemplaridad que duda cabe", dijo Tomé.