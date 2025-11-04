Zapico espera llevar a la Junta el proyecto de ley LGTBI antes del 31 de diciembre

Archivo - El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, durante su intervención en la Junta General. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación del territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos de Asturias, Ovidio Zapico, no ha precisado este martes la fecha concreta en la que se llevará a la Junta el proyecto de ley LGTBI para su tramitación, aunque dijo que esperan cumplir con el compromiso de llevarla antes de que finalice el año. Lo que si ha destacado es la intención de que el texto que se apruebe "no sea efímero sino que venga para quedarse más allá de las aritméticas parlamentarias que pueda haber en esta Junta General".

Ha dicho Zapico que se trata de una ley participada, sobre la que el seno del gobierno se está ya también cerrando los últimos flecos y que en este tramo ya final del proceso necesita diálogo, mucho diálogo y voluntad de consenso.

Así ha confiado en que se traslade a la Cámara antes de que finalice este año, tal y como estaba previsto. "No hay que llegar primero, hay que saber llegar y llegar bien", dijo Zapico.

Zapico ha aprovechado la intervención para responder a Tomé para invitarla de nuevo al diálogo y el consenso no sólo en esta cuestión sino en todas, en referencia a la negociación presupuestaria.

Ha sido la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, quién ha preguntado a Zapico sobre la fecha en la que llegará a la Junta General el proyecto de ley LGTBI para su tramitación. "La pregunta era concreta en qué fecha y no escuché ni una sola fecha en la contestación. Y lo cierto es que hoy Asturias es, junto con Castilla y León, gobernada por la derecha extrema, la única comunidad autónoma que no tiene una ley que defienda los derechos y las libertades del colectivo LGTBI", dijo Tomé.

La diputada del Grupo Mixto ha considerado una "vergüenza" que Asturias siga esperando por esta ley y ha criticado que "el gobierno de Asturias en este tema, hasta la fecha y por los motivos que sea, no sólo no ha sido valiente, sino que ha sido extraordinariamente cobarde".