Zapico: "Espero una llamada de la alcaldesa de Gijón para sentarnos a hablar sobre las viviendas públicas"

OVIEDO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación del territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos de Asturias, Ovidio Zapico, ha asegurado este martes en el Pleno de la Junta que "espera soluciones y espera una llamada de la alcaldesa de Gijón para sentarnos a hablar sobre cómo construir 300 viviendas públicas que mañana le pone a disposición".

Zapico hacía estas declaraciones al responder a una pregunta del diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, sobre políticas en materia de vivienda.

Ha manifestado que la negociación sobre el precio del módulo de la vivienda "avanza bien, el acuerdo está cercano y no va a ir muy lejos de los parámetros que estableció en comisión".

El consejero ha recordado que su Gobierno lleva toda la legislatura poniendo las políticas de vivienda como prioridad, insistiendo en que el acceso a la vivienda es un derecho que la Constitución consagra, ha hablado ya en numerosas ocasiones de la puesta en marcha de licitaciones muy importantes en materia de vivienda, y busca el acceso a la vivienda a través del régimen de la alquiler asequible con la puesta en marcha de varios programas.

Por su parte el diputado del Grupo Mixto por Foro, Adrián Pumares, ha indicado que es "un error que el Gobierno de Barbón se centre únicamente en el alquiler, olvidándose por completo de facilitar el acceso a la vivienda en propiedad".

Pumares ha reclamado un nuevo modelo de vivienda para quienes quedan fuera del mercado libre y no pueden acceder a una vivienda protegida.

Así, propuso "promover viviendas con precio limitado, pero con requisitos más flexibles que las protegidas, y que incluyan tanto el régimen de compra como el de alquiler", e hizo hincapié en que "estas viviendas solo podrán tener éxito con colaboración público-privada".