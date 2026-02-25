Zapico impulsará por ley que los concejos de más de 20.000 habitantes tengan una Oficina de Información al Consumidor

Ovidio Zapico, en la reunión - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Gobierno asturiano, Ovidio Zapico, impulsará a través de la futura ley de derechos de las personas usuarias y consumidoras la obligatoriedad de que todos los concejos con más de 20.000 habitantes dispongan de una Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) abierta y operativa.

Zapico ha realizado este anuncio tras celebrar sendas reuniones de trabajo con representantes de la asociación de consumidores Facua y con responsables de Ikea.

El objetivo de esta medida es garantizar la proximidad en la atención, reforzar la protección de derechos y facilitar que cualquier persona con un problema derivado de una compra cuente con el respaldo inmediato de la Administración para gestionar su reclamación. El proyecto normativo se encuentra en tramitación parlamentaria y, en los próximos días, se celebrarán las comparecencias previas a su debate.

En este contexto, el consejero ha reclamado la reapertura de la OMIC del concejo de Siero, cerrada en otoño de 2023 por una decisión "arbitraria".

También ha advertido que el cierre ha generado una importante sobrecarga de trabajo en los servicios autonómicos de Consumo. En este sentido, ha detallado que, entre 2024 y 2025, un total de 480 expedientes tramitados por el Principado tuvieron origen en litigios generados en Siero, un concejo que concentra parte muy importante del gran comercio de Asturias.

"La OMIC es la primera respuesta ante un problema de un consumidor. Obligar a la ciudadanía a desplazarse hasta Oviedo no es lo más adecuado", ha señalado el consejero, quien ha insistido en la necesidad de recuperar este servicio a la mayor brevedad.

Actualmente, Asturias cuenta con 16 OMIC distribuidas por el territorio, financiadas en colaboración con la Administración autonómica. Además, está prevista la apertura de una nueva en Aller a lo largo de este año.