Zapico (IU) asegura que el Principado movilizará 1.500 nuevas viviendas públicas antes de que finalice la legislatura

El consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, durante la rueda de prensa de este martes. - PRINCIPADO

OVIEDO, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha presentado este martes el proyecto presupuestario de su departamento para 2026, que asciende a 219.721.680 euros, un 24,04% más que este año. El incremento permitirá reforzar las políticas de vivienda y poner en marcha el desarrollo de 1.000 pisos "destinados al alquiler asequible para la clase trabajadora". Entre viviendas ya en obra, iniciadas, licitadas o adjudicadas, Asturias aspira a movilizar 1.500 viviendas públicas al final de la legislatura, lo que permitirá superar el umbral de las 10.000 y situarlo en torno a las 11.000.

Zapico ha subrayado que las nuevas promociones previstas tendrán un calendario plurianual, de modo que "el año 2027 y parte del 2028 se dedicarán a ejecutar y culminar las construcciones, y después a los procesos de adjudicación". Ha añadido que su departamento trabaja con la previsión clara de que "antes del segundo semestre de 2028 no habrá nadie viviendo" en esas nuevas promociones, aludiendo a la necesidad de planificación a medio y largo plazo.

El plan para levantar esas nuevas viviendas a partir de 2026 se apoyará en un criterio "de distribución geográfica equilibrada", con actuaciones extendidas por las tres grandes áreas del Principado: centro, oriente y occidente.

Según ha explicado, la consejería trabaja con "un mapa de Asturias encima de la mesa" para garantizar que ningún territorio quede al margen, aunque ha precisado que la presencia de proyectos en un concejo no implica necesariamente un volumen alto de pisos, ya que la cifra final debe ser "coherente con su población". "Nadie entendería que levantásemos 305 viviendas en Boal", ha ejemplificado.

El consejero ha confirmado que será la zona central la que concentre el mayor número de nuevas promociones, atendiendo a su mayor población. Entre las actuaciones destacadas ha citado 235 viviendas en Avilés, más de 300 en Oviedo (incluidas las 305 previstas y la operación de La Malatería, que elevará el conjunto a unas 340-350), y las que se concreten próximamente en Gijón, donde el Gobierno y el Ayuntamiento han alcanzado hoy mismo un acuerdo para la cesión de suelo público. Los equipos técnicos de ambas administraciones afinan ahora la disponibilidad de solares y su edificabilidad para cerrar el número definitivo.

Zapico ha recordado que Gijón no dispone en la actualidad de grandes parcelas capaces de albergar promociones "de 250 viviendas como la de Peritos", por lo que previsiblemente se impulsarán actuaciones de tamaño medio, pero sobre suelo municipal cedido.

En el oriente asturiano, las nuevas viviendas se concentrarán en Arriondas, Ribadesella, Cabrales, Piloña y Peñamellera Alta. En el occidente, serán seis los municipios que dispondrán de nueva vivienda pública: Muros del Nalón, Grado (obra ya adjudicada y próxima a comenzar), Puerto de Vega (Navia), Salas, Allande y Boal. Además, Zapico ha destacado que Asturias será la primera comunidad en levantar vivienda pública con financiación de fondos de Transición Justa, con proyectos ya confirmados en San Martín del Rey Aurelio, Sotrondio y Avilés.

La consejería casi ha duplicado su presupuesto desde el inicio de la legislatura, pasando de 113 millones en 2024 a cerca de 220 en 2026. El 78,2% del gasto productivo (171.895.386 euros) se destina a vivienda, lo que permitirá iniciar los trámites para construir el millar de nuevos pisos, que se suman a las más de 500 viviendas actualmente en ejecución.

La Dirección General de Vivienda dispondrá de 187.209.040 euros, un 19,52% más que este año. La ampliación permitirá incrementar la partida destinada al mantenimiento del parque de Vipasa, que pasa de 6,6 a 7,64 millones.

CONSOLIDAR 'ALQUILÁMOSTE'

El Gobierno asturiano reserva un millón de euros, como crédito ampliable, para consolidar el programa Alquilámoste que, en palabras del consejero, "empieza a dar sus primeros frutos". Según datos actualizados a 1 de diciembre, existen 165 personas interesadas en acceder a una vivienda por esta vía y 16 propietarios que han puesto ya sus pisos a disposición del programa para su evaluación técnica.

Entre las partidas con mayor dotación figuran la rehabilitación de fachadas (39.183.510 euros) y la mejora de la envolvente térmica de edificios en barrios residenciales (9.797.541 euros). Las ayudas al acceso a la vivienda movilizarán 44.869.814 euros, mientras que el programa PREE 5000 para municipios de reto demográfico contará con 1.484.288 euros.

RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN GAZA

Como novedad, el presupuesto incorpora una ayuda de 100.000 euros destinada a la reconstrucción de viviendas en la Franja de Gaza, en colaboración con la ONG Arquitectura Sin Fronteras, para apoyar intervenciones en el campamento de refugiados Basmet Amal, en Deir al-Balah.

OTRAS ÁREAS

El área de Urbanismo crece un 37,56%, hasta 6.356.515 euros, destinados a actuaciones estratégicas en la costa: el acondicionamiento del parque-playa de Verdicio (2.040.000 euros), mejoras en la senda de Vistalegre (760.490 euros) y en la que une El Puntal con Villaviciosa (700.000 euros). También se consignan 120.000 euros para avanzar en el desarrollo del POLA, considerado fundamental para la protección del litoral.

Ordenación del Territorio contará con 9.827.302 euros para impulsar la reserva regional de suelo de El Puente (Langreo), dotada con 3,95 millones, y la reestructuración de Sedes (3.050.000 euros) para consolidarla como empresa pública auxiliar en políticas de vivienda y bienestar social. Se destinan además 600.000 euros al apoyo al planeamiento municipal.

En cuanto a la Agenda 2030, este departamento multiplica por más de tres su presupuesto, hasta 3.509.710 euros (+264,35%). De ellos, 2 millones se destinarán a los municipios para su adaptación al cambio climático; 90.000 euros, a extender los planes de sostenibilidad a nuevas comarcas; y 800.000 euros, al refuerzo de la colaboración público-comunitaria.

La Dirección de Juventud dispondrá de 3.568.970 euros (+10,36%). Incluirá la mejora del albergue de Bustiello (230.000 euros), el impulso a la participación y la cultura juvenil y la creación de una Cátedra de Juventud (30.000 euros). Las ayudas para obtener los permisos de conducir B, C y D aumentan un 33%, hasta 200.000 euros, tras el crecimiento de solicitudes.

En materia de memoria democrática, el presupuesto asciende a 1.554.480 euros (+46,90%) para avanzar en la digitalización del Archivo Intermedio Militar del Noroeste (258.286 euros), el banco de ADN para víctimas (177.030 euros), el catálogo de vestigios bélicos (40.000 euros) y el apoyo a iniciativas de Lugares de la Memoria (120.000 euros).

Por último, el área de Consumo aumenta su dotación un 3,91%, hasta 2.137.680 euros, y contempla la apertura de una nueva oficina municipal de información al consumidor en Aller.