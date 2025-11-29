Zapico (IU) celebr el acuerdo presupuestario y dice que garantiza esatabilidad para licitar mil viviendas públicas

Archivo - Ovidio Zapico, en una imagen de archivo - IU - Archivo

OVIEDO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Gobierno asturiano, Ovidio Zapico (Convocatoria-IU), ha destacado este sábado que el acuerdo alcanzado entre las fuerzas de izquierda para la aprobación de los presupuestos del Principado del próximo año "asegura la estabilidad necesaria" para licitar mil viviendas públicas en 2026, por encima de las 575 que ya estaban previstas.

Zapico ha recordado que actualmente ya hay 564 viviendas en construcción en distintos concejos, una cantidad que demuestra que la planificación del gobierno "tiene una hoja de ruta real y en marcha".

A ello se añaden los compromisos alcanzados con varios municipios. Por ejemplo, con el Ayuntamiento de Oviedo para promover 305 pisos públicos, o con los de Avilés y San Martín del Rey Aurelio para construir otros 270, lo que permitirá aumentar el ritmo de crecimiento del parque público.

Ha explicado que la Consejería lleva meses trabajando con los concejos, mediante reuniones técnicas y de coordinación para diseñar un plan de actuación compartido para acelerar la dotación de estos equipamientos y garantizar que se destinen al alquiler asequible.

Zapico ha enmarcado estas actuaciones en el objetivo estratégico del gobierno de superar las 11.000 viviendas públicas al final de la legislatura frente a las 9.600 actuales. Los trabajos de planificación y los encajes que está perfilando la Dirección General de Vivienda permitirán llegar a los próximos presupuestos con proyectos avanzados que "podrían incluso elevar la previsión prevista para 2026", ha asegurado.

El titular de Vivienda ha valorado por ello "muy positivamente" el pacto de la izquierda y ha considerado que la aprobación de los próximos presupuestos "consolida de facto la estabilidad de la legislatura".

En este sentido, Zapico ha considerado que esta estabilidad debe extenderse también al ámbito legislativo, por lo que sitúa como prioridad la futura Ley de Vivienda. Para ello, emplaza a Somos Asturies a avanzar en su negociación con la mayoría progresista para asegurar un marco sólido para estas políticas que consolide el modelo asturiano de vivienda.

El consejero ha realizado un llamamiento a la cooperación de las fuerzas de izquierda de cara a lo que resta de legislatura y, al tiempo que ha subrayado que la estabilidad política es indispensable para consolidar los avances en materia de vivienda.