Zapico (IU) celebra que su ultimátum haya servido para "desbloquear" la tramitación de la ley de vivienda

Archivo - Ovidio Zapico, en una imagen de archivo - IU ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Gobierno asturiano, Ovidio Zapico, ha celebrado este viernes que su acción haya servido para "desbloquear" la tramitación de la ley de vivienda.

Ovidio Zapico abandonó el pleno de la Junta General del Principado de Asturias este martes después de decir que suspendía indefinidamente su participación en las sesiones de control parlamentario hasta que los grupos de la oposición dejasen de bloquear la tramitación de la citada norma.

Ahora la situación, según Zapico, ha vuelto a la normalidad, con lo que volverá a someterse al citado control. "Tenía que dar esta batalla, porque de no haberlo hecho el martes pasado, la situación no se hubiese desbloqueado", ha afirmado Zapico.

Preguntado sobre si habría seguido con su actitud si considerase que las cosas no se hubiesen normalizado, Zapico se ha limitado a responder que los hombres y mujeres de IU son "rebeldes" y "no se rinden nunca".

"Si me preguntan si lo volvería a hacer, les diría sí, lo volvería a hacer las veces que hagan falta, porque lo que estaba defendiendo era ni más ni menos que la defensa del derecho a la vivienda", ha afirmado.

Según ha explicado Zapico el conflicto se produjo porque PP, Foro y Vox realizaron un "bloqueo antidemocrático" al negarse a a asistir a las reuniones de la ponencia. Se trataba, ha dicho, de un "golpe institucional".

El dirigente asturiano ha agradecido la intervención del presidente de la Junta General del Principado, Juan Cofiño, para resolver el "conflicto parlamentario" y recuperar la normalidad en la Cámara. El titular de Vivienda ha calificado de "brillante" la gestión de Cofiño, que habría permitido reactivar la ponencia.

Por último, Zapico ha criticado el "papelón" que ha hecho el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, por situarse muy lejos de la moderación de la que presume y "mandar" a sus diputados no acudir a las ponencias. "Yo realmente no sé si lo manda él o realmente está secuestrado por los procedimientos más radicales del PP en Asturias", ha apostillado.