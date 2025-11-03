Zapico (IU) dice que ha quedado demostrado que los gobiernos de PP y Vox "solo generan inestabilidad"

OVIEDO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Gobierno de Asturias, Ovidio Zapico, ha dicho este lunes que ha quedado demostrado que los gobiernos de PP y Vox "solo generan inestabilidad en las comunidades autónomas donde gobiernan".

A preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en Oviedo, el también coordinador de IU de Asturias se ha referido así a lo ocurrido en Extremadura, con el adelanto de las elecciones, y lo sucedido en la Comunidad Valenciana, en la que Carlos Mazón ha anunciado que presenta su dimisión como presidente.

Zapico ha contrapuesto lo que ocurre en esas comunidades con lo que sucede en Asturias, donde gobiernan en coalición formaciones de izquierda, PSOE y Convocatoria-IU.

"¿Qué ofrece el Partido Popular y Vox a los ciudadanos españoles? inestabilidad ¿Qué se ofrece desde comunidades autónomas gobernadas de forma compartida por la izquierda? Pues eso, estabilidad", ha señalado el dirigente asturiano.

Los partidos que sustentan el Gobierno asturiano tienen precisamente en la tarde de este lunes una reunión con la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé. Zapico se ha mostrado partidario de establecer una marco de entendimiento "estable" con la parlamentaria para lo que queda de legislatura.

"Yo creo que ese diálogo no tiene que quedar exclusivamente constreñido a presupuestos o a iniciativas de índole fiscal que la izquierda, y lo he dicho tantas veces que no me canso de repetirlo, la izquierda en Asturias tiene que buscar marcos estables de entendimiento a tres para lo que resta de legislatura pero para todo para un calendario legislativo para presupuestos para el día a día de nuestra comunidad", ha insistido Zapico.