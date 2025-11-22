Zapico (IU) elogia a la Brigada de Salvamento Minero y exige que se aclare lo ocurrido en la mina de Vega de Rengos

OVIEDO 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU y consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha exigido este sábado que se aclaren las circunstancias del accidente ocurrido ayer en la mina de Vega de Rengos (Cangas del Narcea), que "nunca debería haberse producido", y ha reivindicado la labor de la Brigada de Salvamento Minero, a la vez que han pedido a Hunosa "el máximo compromiso" para una actividad que debe ser considerada "estratégica".

Zapico ha insistido en la necesidad de extremar los controles en la actividad minera para reducir al mínimo los riesgos para los trabajadores y ha puesto en valor la labor de la Brigada de Salvamento Minero de Hunosa, solicitando a la empresa pública un compromiso real con la plantilla y con "esta división estratégica, esencial tanto en el rescate de emergencias en Asturias como fuera de la región", incluyendo dotación adecuada de recursos humanos y materiales.

El dirigente de IU ha destacado que los miembros de la Brigada, a pesar de sus justas reivindicaciones laborales, han respondido de manera inmediata ante la tragedia, demostrando su papel fundamental en la minería asturiana.

Zapico también ha expresado su "calor y cariño" a la familia y compañeros de los trabajadores fallecidos en la mina de la compañía Tyc Narcea.