Zapico (IU) insiste en la necesidad de que la izquierda se una en una "propuesta laborista" para frenar a Vox

OVIEDO, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de IU en Asturias, Ovidio Zapico, ha insistido este sábado en la necesisdad de que la izquierda se una de cara a las próximas elecciones en el marco de una "propuesta laborista" para frenar a Vox.

Zapico es también consejero de Ordenación de Territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos en el Ejecutivo asturiano, donde el PSOE gobierna en coalición con Convocatoria por Asturias, formación en la que está integrada IU.

En un artículo que publia este sábado el diario regional asturiano bajo el título 'Izquierda: obligacion de entendernos', Zapico insiste en que solamente una izquierda "comprometida con el movimiento obrero" puede ser eficaz para frenar a la extrema derecha.

"O pensamos distinto o la izquierda puede ser barrida del mapa, incluso las categorías clasificatorias de la izquierda tienen que cambiar", sostiene el dirigente político asturiano.

"Sin ese núcleo laborista la quzuierda pierde conexión con las personas, con sus vidas, con sus aspiraciones, con su identificación con el sistema político y aumenta la fuerza Vox, que nos roba la gente joven y la de los barrios", alerta Zapico en el mencionado artículo, recogido por Europa Press. "Es la izquierda mayoritaria, empeñada en aceptar los intereses de las élites adineradas, la principal responsable", añade.