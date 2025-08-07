Zapico (IU) llama a los grupos de izquierda a sumar fuerzas para evitar que la ultraderecha llegue al Gobierno asturiano

El coordinador general de IU de Asturias, Ovidio Zapico, durante la visita de su formación política a la 68 Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro. - EUROPA PRESS

"Si va a ser insuficiente lo que sumemos por separado, tendremos que establecer mecanismos de colaboración", recalca

GIJÓN, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU de Asturias, Ovidio Zapico, ha advertido este jueves en Gijón que "nunca hubo momento desde que España vuelve a la democracia en 1978, donde la extrema derecha hubiera tenido opciones reales de poder llegar a participar en el gobierno de Asturias, y eso ahora está pasando".

Zapico, en declaraciones a los medios de comunicación con motivo de la visita institucional de IU a la 68 Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro', ha invitado, por ello, a los grupos de izquierda a hacer una reflexión.

"Si va a ser insuficiente lo que sumemos por separado, tendremos que establecer mecanismos de colaboración y de participación unitarios en el que se establezcan unos mínimos comunes que nos permitan hacer frente a eso", ha animado Zapico.

"Y esto interpela a toda la izquierda", ha advertido. "A toda la izquierda es a toda la izquierda", ha insistido el coordinador general de IU de Asturias.

Eso sí, ha remarcado que hay unos mínimos comunes, como son el acceso a la vivienda, los objetivos de la Agenda 2030, la Memoria Democrática, tiene que ser también, lo doy por hecho, la educación pública, también a nivel universitario con relación a la implantación de instituciones académicas privadas, la salud pública, la protección del Medio Ambiente, la protección del litoral y hacer frente a amenazas de inversiones privadas, a lo que ha puesto de ejemplo el hospital Quirón, en Gijón.

A su juicios, son elementos suficientes para poder poner en común esos mínimos y poder afrontar los meses que van a venir y el próximo proceso electoral "con garantías", teniendo en cuenta, además, otra particularidad que tiene Asturias un sistema electoral que es "perverso y que es totalmente injusto".

Para él, todo esto se tiene que hacer desde una doble vertiente; desde la identidad asturiana y desde la identidad de conciencia de clase trabajadora.

Dos características, a su modo de ver, que siempre ha tenido Asturias y "que nos permiten defender nuestro modelo social, nuestros avances y nuestras conquistas".

Ha reivindicado, al tiempo, que en Asturias se ha dado el primer peldaño con un Gobierno progresista que hay que proteger y garantizar, según él.

Zapico ha abogado por seguir impulsando en aras a las políticas de transformación y para permitir situar a los ciudadanos y sus derechos en el centro frente a otros intereses económicos, que ponen en riesgo esos derechos.

Ha reiterado, asimismo, que la amenaza de la entrada de la ultraderecha en el gobierno asturiano "nunca" existió en estos últimos 47 años pero hoy es "real" y puede, a su juicio, llegar a tener consejeros en el Principado.

"Tenemos que analizar, por lo tanto, qué está pasando y cómo podemos dar respuesta con los marcos legislativos que tenemos en materia electoral a ese grave problema", ha recalcado.