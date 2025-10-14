Zapico (IU) muestra en el Consejo de Gobierno su oposición a la implantación en Asturias de universidades privadas

OVIEDO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Gobierno asturiano, Ovidio Zapico (IU), ha mostrado en la tarde de este martes, en la celebración del Consejo de Gobierno, su "frontal oposición" a la implantación de universidades privadas en Asturias.

Ha sido en la reunión en la que el Gobierno asturiano presidido por el socialista Adrián Barbón ha terminado aprobando aprobado los decretos por los que se autoriza la adscripción de los dos primeros centros de universidades privadas en el Principado: uno de la Universidad Nebrija, en Avilés, y otro de la Universidad Alfonso X El Sabio, en Oviedo. En Asturias gobierna una coalición conformada por PSOE y Convocatoria por Asturies IU-Más País-IAS.

En opinión de Zapico, la aprobación por parte del Gobierno autonómico de los decretos por los que se autoriza la adscripción de los dos primeros centros privados en el Principado es una "pésima noticia" para lo público.

Para Zapico, esta decisión demuestra que se carece de una estrategia para la universidad pública asturiana, "que a la larga verá devaluada su calidad ante la lógica del mercado",

Así, ha señalado que este martes es un "gran día para los lobbies que actúan presionando para que lo público ceda a favor de los intereses privados que representan".

Asimismo, ha agregado que para la formación que representa, Izquierda Unida-Convocatoria por Asturies, resulta "incomprensible" que mientras que desde el gobierno central se ha puesto coto a estos "chiringuitos universitarios" con la aprobación de nuevo real decreto sobre universidades, el Ejecutivo asturiano haya acelerado los trámites con el objetivo de dar luz verde a estos proyectos antes de la publicación de dicho decreto. "¿Cómo es posible que no haya una defensa férrea desde Asturias de este decreto?" se pregunta Zapico.

El consejero reitera su compromiso personal y el de la organización que representa con la universidad pública como garante de la igualdad de oportunidades de todos y todas al acceso a una educación universitaria.