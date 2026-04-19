Zapico (IU) ve responsabilidades políticas tras el informe de Inspección sobre el accidente de Cerredo

El coordinador general de IU Asturias, Ovidio Zapico, junto al diputado nacional y secretario general del PCE, Enrique Santiago, este domingo en Llanera. - IU ASTURIAS

OVIEDO 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Asturias, Ovidio Zapico, ha calificado este domingo el informe de la Inspección de Servicios sobre el accidente minero de Cerredo como la "piedra angular" para determinar las consecuencias del siniestro en el marco de la comisión de investigación abierta y ha admitido que ve responsabilidades políticas.

Zapico ha señalado que el documento, fruto de un acuerdo del Consejo de Gobierno, "está dando respuestas en los diferentes ámbitos de investigación, sobre todo los políticos", y ha apuntado a la existencia de implicaciones de gestión derivadas del mismo.

A su juicio, "sí hay responsabilidades políticas", si bien ha precisado que será la dirección colegiada de IU Asturias la que analice el informe jurídico para concretarlas.

El dirigente de IU ha indicado que el estudio de estas posibles responsabilidades se abordará en el seno de la organización, aunque ha subrayado que el marco definitivo para establecer consecuencias vendrá determinado por el trabajo de la comisión de investigación.

"Esas consecuencias políticas van a estar determinadas en el dictamen de la comisión de investigación; ese es el marco temporal en el que creo que hay que moverse", ha señalado.