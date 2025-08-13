Zapico subraya que la inversión de su departamento en la cuenca del Nalón alcanza los 18,5 millones en la legislatura

OVIEDO 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha subrayado este miércoles que su departamento ha invertido en los dos primeros años de legislatura 18,5 millones en la cuenca del Nalón, con obras ejecutadas o iniciadas ya en cinco concejos: Langreo, San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Sobrescobio y Caso.

Zapico ha hecho estas declaraciones durante su visita a uno de los proyectos de la consejería para esta zona: una promoción de 60 viviendas en La Felguera que se destinarán a alquiler asequible y que cuentan con un presupuesto de 8.040.140 euros.

Otras actuaciones a las que se ha referido son la entrega de cinco pisos en Sobrescobio o el próximo inicio de la construcción, en septiembre, de otras 48 en La Pola de Laviana, tras obtener el pasado lunes la licencia de obra correspondiente.

En la visita también han participado el alcalde de Langreo, Roberto García; el director general de Vivienda, Daniel Sánchez, y concejales de la corporación municipal.

Respecto a la obra que está desarrollando en la calle El Llugarín de La Felguera, en una parcela de 4.130 metros cuadrados, Zapico ha explicado que obedece una petición expresa que el ayuntamiento trasladó a la consejería en la primera reunión entre ambas administraciones al inicio de legislatura, ante la falta de vivienda a precio asequible en el concejo.

En este sentido, el consejero ha recordado que La Felguera es uno de los 16 distritos en los que trabaja la consejería para que sean declarados zonas tensionadas.

El nuevo edificio que ha visitado junto con el alcalde constará de dos portales que darán acceso a 60 viviendas, repartidas en seis plantas. El portal A de la calle Dolores Ibárruri constará de 25 viviendas mientras que el portal B, de la calle El Llugarín, tendrá 35.

Habrá cinco pisos de un dormitorio, 50 de dos y otras cinco de tres. Además, cinco de las viviendas de dos habitaciones se destinarán a personas de movilidad reducida. Los inmuebles dispondrán, además, de trastero y plazas de garaje.

Durante la visita, Zapico ha hecho hincapié en la importancia de construir vivienda pública también para mejorar la demografía: "Yo me presenté a las últimas elecciones con un lema que decía Por un millón de razones, refiriéndonos a ese millón de habitantes que Asturias estaba en riesgo de perder. Hoy vemos cómo gracias a la buena marcha de la economía superamos el millón quince mil habitantes, lo que debe significar un mayor compromiso con la vivienda pública".