Zapico ve "inaceptable" tratar el problema de la vivienda con incentivos fiscales a propietarios que congelen alquileres

Archivo - El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico. - PRINCIPADO - Archivo

OVIEDO, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha calificado como "inaceptable" que el Gobierno pretenda resolver el problema de la vivienda "con incentivos fiscales para los propietarios que congelen sus alquileres".

"Yo creo que sí se podría valorar una propuesta de rebajas fiscales a aquellos que reduzcan el valor medio de la zona donde se ubique esa vivienda, pero no solamente por una simple congelación de las rentas", ha asegurado este martes.

Zapico ha insistido en que "hay que actuar ya, que lo hay que hacer de manera inmediata" y ha reclamado que el Gobierno central "tiene que valorar la posibilidad de que los precios queden congelados de forma provisional y con carácter extraordinario y urgente".

Además, ha señalado que "al medio plazo tiene que ponerse una legislación en materia de este control de precios de los alquileres que permitan evitar lo que hoy está pasando en nuestro país, que es una especulación total y absoluta".