Zapico y Villaverde ponen en valor el avance que supone "arañar unas semanas" en la tramitación de El Cristo-Buenavista

Reunión de este lunes del consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, y el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde. - EUROPA PRESS

OVIEDO 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado, Ovidio Zapico, y el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, han subrayado este martes la importancia de "recortar" los plazos administrativos para avanzar en el desarrollo de El Cristo-Buenavista, destacado que se ha conseguido "ganar unas semanas" en la licitación del Plan Especial.

"Hemos conseguido ganar unas semanas que yo creo que eso va a venir muy bien", ha afirmado Zapico, quien se ha comprometido personalmente "a estar encima" de este asunto para que el plan "sea una realidad lo antes posible".

Villaverde ha subrayado que la redacción del plan es una pieza "indispensable" para avanzar, y ha reconocido que, aunque se trata de un procedimiento "complejo", resulta clave optimizar los plazos para poder ejecutar las siguientes fases. El rector ha agradecido el "empeño" que ha puesto el consejero para "arañar semanas" y permitir que el proyecto se vaya materializando.

Ha recordado que para poder licitar la obra básica y ejecución del proyecto, es necesario conocer el contenido del Plan Especial de Reforma Interior. "Es un documento técnico muy complejo, donde marcará volumetrías, distribución urbanística, viales, marcará un montón de cuestiones muy técnicas, pero absolutamente imprescindibles para que nosotros a su vez podamos hacer la solicitud de licencias urbanísticas al Ayuntamiento", ha explicado.

Villaverde ha remarcado que este proceso "no es algo insólito" y que "es muy habitual en la planificación y en los instrumentos urbanísticos de cualquier ciudad", pero ha reconocido que "exige mucha coordinación y sobre todo mucho esfuerzo".

LEY DE UNIVERSIDADES

El titular de Ordenación del Territorio y el rector de la institución académica han hecho estas declaraciones tras mantener un encuentro en el que también han abordado la futura ley autonómica de universidades que plantea el Principado para ordenar el sistema asturiano y reforzar el papel de la Universidad de Oviedo.

En cuanto a los plazos de tramitación de la nueva norma, Zapico ha dicho que "están en plazo" para que sea tramitada en lo que resta de legislatura. Tras el acuerdo alcanzado entre las dos fuerzas que sustentan el Ejecutivo, se abre ahora una fase de elaboración del proyecto legislativo.

Por su parte, el rector ha valorado positivamente el planteamiento trasladado por el Gobierno asturiano y ha mostrado su coincidencia con el enfoque de la futura norma. "Compartimos el planteamiento y el enfoque de esa ley", ha afirmado. En este sentido, ha defendido que el elemento clave debe ser la exigencia de altos estándares de calidad tanto para universidades públicas como privadas.

"Creo que no se trata de impedir, sino de regular y exigir, y sobre todo exigir altos estándares de calidad", ha señalado Villaverde, quien ha incidido en que la educación superior constituye un servicio público esencial que debe garantizarse en condiciones de excelencia. Villaverde ha respaldado la necesidad de esta norma y ha enmarcado su desarrollo en una tendencia ya seguida por otras autonomías.