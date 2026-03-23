Cantur apoya el Rallye Festival Hoznayo 2026 - RALLYE FESTIVAL HOZNAYO

SANTANDER 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Rallye Festival Hoznayo cuenta en esta edición 2026 con el apoyo de la Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística (Cantur) y del Gobierno de Cantabria.

La organización ha afirmado en un comunicado que este respaldo supone un impulso importante para el evento, que además de su vertiente deportiva, contribuye a la promoción turística y a la difusión de la imagen de Cantabria a nivel nacional e internacional.

Desde la organización del Rallye Festival Hoznayo han destacado que esta colaboración, el evento, que se desarrollará del 14 al 19 de abril, seguirá creciendo y llegando a más público dentro y fuera de España.

El Rallye Festival Hoznayo es también una oportunidad para dar a conocer la riqueza natural, cultural y gastronómica de Cantabria, acercándola a miles de aficionados que cada año siguen el evento. .