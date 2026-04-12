El Gobierno impulsa la mejora urbana y turística de Limpias con una inversión de más de 41.000 euros

Nueva tumbona en el paseo de Limpias - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, ha visitado Limpias para comprobar el resultado de diversas actuaciones financiadas por su Consejería con una inversión total de 41.624 euros con el fin de impulsar la mejora urbana y turística del municipio.

Entre las intervenciones, destacan la instalación de nueva señalética; la mejora del mobiliario urbano y de la accesibilidad en las calles, y la puesta en valor de los recursos paisajísticos y patrimoniales.

Según ha explicado el consejero, Limpias ha adquirido una "importante relevancia turística" al contar con un destacado patrimonio paisajístico, cultural y religioso.

De ahí que haya incidido en el compromiso de su departamento en mejorar la imagen y la calidad de los servicios del municipio, para que los visitantes "puedan disfrutar del mismo y descubrir todo lo que ofrece".

En cuanto a la nueva señalética, se ha instalado en distintos puntos y contiene información que pone en valor los recursos turísticos locales.

El proyecto ejecutado incluye tótems de bienvenida y se han colocado banderolas y tres paneles informativos.

Uno se encuentra en el aparcamiento de la iglesia del Cristo de Limpias, con información sobre los activos turísticos del municipio; otro en el paseo de la ría, centrado en el parque natural de las marismas de Santoña, Victoria y Joyel, y un tercer panel ha sido ubicado en el entorno del Ayuntamiento.

Además, el proyecto también ha contemplado la mejora del mobiliario urbano con la instalación de dos tumbonas y una pérgola en la zona de paseo y alrededores del Consistorio. En este mismo entorno, se ha colocado un pequeño tótem con información sobre la Ruta de Carlos V.

Por otra parte, con el objetivo de fomentar el turismo ciclista, se ha instalado un punto de servicio para bicicletas junto a la rotonda de la carretera CA-501 con la N-629a.

Por otro lado, en el núcleo de Seña, se ha instalado una mesa interpretativa junto a la iglesia de San Pedro, en la que se recogen los principales atractivos de la zona, como la cueva del Ciruelo.

ACCESIBILIDAD

Las actuaciones han incluido también "importantes" mejoras en la accesibilidad y en la red viaria del municipio.

En este sentido, en la citada carretera nacional, a su paso por la calle principal de Limpias, se han realizado rebajes en varios tramos de acera para mejorar la accesibilidad peatonal.

Igualmente, se han renovado tramos deteriorados de las calles El Pozo y El Solarillo. En esta última, se ha reducido la pendiente de la rampa existente y se ha instalado una barandilla.

Estas actuaciones crean espacios "más cómodos" para los vecinos, que redundan en "una mejora de su calidad de vida, refuerzan la accesibilidad y consolidan Limpias como un destino con una oferta turística sostenible y atractiva", ha destacado el Gobierno en nota de prensa.

En la visita han estado presentes el alcalde, Ignacio Sainz, y los concejales de Obras, Servicios, Infraestructuras y Educación, Lorena Pérez, y de Economía, Hacienda y Patrimonio, Gabriel Alfonso.