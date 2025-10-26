Seve Ballesteros inicia hoy la temporada de invierno con más plazas y las rutas a Bucarest, Alicante, Mallorca y Granada

SANTANDER, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto Seve Ballesteros estrenará este domingo, 26 de octubre, la temporada de invierno que se extenderá hasta el 28 de marzo del próximo año con un incremento de los asientos respecto a la temporada anterior al alcanzar una oferta total de 6.000 plazas, lo que supone un incremento del 1,4 por ciento al mismo periodo del año anterior, al pasar de los 411.809 anteriores hasta los 417.726 asientos de este próximo invierno.

Además, esta temporada estará marcada por la ampliación de la cartelera de destinos que se completa en el ámbito internacional con Bucarest -siendo Cantabria la única región del norte de España en ofrecer una conexión con Rumanía- y en el nacional se conectará también con Alicante, Palma de Mallorca y Granada.

En lo que respecta al apartado internacional, los martes y sábados la aerolínea Wizz Air comienza las operaciones hacia y desde Bucarest. Los vuelos se realizarán los martes y sábados y el avión programado para conectar esta ruta tiene una capacidad máxima de 230 plazas.

Y en el ámbito nacional, la ruta con Alicante, que operará Vueling, se realizará los martes y sábados a lo largo de todo el periodo invernal. Asimismo, esta compañía extiende por primera vez su conexión estival con Palma de Mallorca los lunes y viernes en determinados periodos del invierno hasta completar 44 operaciones.

Otra novedad es el comienzo de operaciones de Volotea a Granada. En este caso, las conexiones se realizarán los martes y viernes desde el 5 de diciembre hasta el 6 de enero, desde el 31 de marzo al 23 de junio y desde el 8 de septiembre al 23 de octubre.

Respecto a Barcelona, ruta operada también por Vueling, el horario de primera hora de la mañana de los domingos cambia a media tarde, mejorando la conectividad y permitiendo los vuelos de fin de semana tanto a los cántabros que deseen llegar a Barcelona como a los catalanes que quieran visitar Cantabria.

En cuanto a los viajes de negocios, la conectividad de este invierno permite a los cántabros programar una reunión en Barcelona y poder ir y volver en el día los martes y jueves.

Gran Canaria, por su parte, experimentará un "fuerte" crecimiento al pasar este invierno a tres conexiones por semana en lugar de las dos que tuvo el pasado invierno. En este caso, Binter es la aerolínea que realizará esta conexión los martes, jueves y domingos.

MEJORA DE LA CONEXIÓN CON MADRID

Según ha destacado el Ejecutivo, la novedad más importante en cuanto a mejoras de la conectividad para este invierno es la que tiene que ver con Madrid.

Y es que, por una parte, se implementa una nueva pernocta los domingos, siendo cinco los días que un avión programado para despegar rumbo a Madrid duerme en el Seve Ballesteros. De esta manera, todos los días laborales de la semana, de lunes a viernes, un avión partirá de Santander a Madrid a las 6.30 horas.

Con ello, cualquier empresario puede estar antes de las 11.30 horas -haciendo una breve escala en Madrid- en ciudades como Dusseldorf, Frankfurt, Múnich, Zurich, Ámsterdam, Bruselas, Londres, Roma, Milán, Venecia o Turín, ha explicado.

Por otra parte, se incrementa en casi un 20 por ciento la oferta de plazas en este mercado, gracias a la incorporación de un avión de 180 plazas de lunes a viernes en el primer Madrid-Santander del día, que despega de la capital a las 7.10 horas y aterriza en Santander a las 8.20. El mismo saldrá de la capital cántabra de lunes a viernes a las 9.00 horas y llegará a la de España a las 10.10.