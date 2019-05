La Asociación Europea para el Estudio del Hígado premia una investigación de Valdecilla

Publicado 09/05/2019 11:29:46 CET

Realizada en colaboración con el Centro de Investigación Cooperativa en Biociencias (CIC bioGUNE)

SANTANDER, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Europea para el Estudio del Hígado ha premiado un proyecto de investigación del grupo de patología digestiva del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y de la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria Valdecilla (IDIVAL) sobre enfermedades colestásicas crónicas.

Este estudio, que abre el camino para desarrollar una terapia que atenúe la lesión hepática y ralentice la progresión de las enfermedades colestásicas crónicas, ha resultado premiado en el Congreso Internacional de la citada asociación, celebrado recientemente en Viena, ha informado el Gobierno de Cantabria en nota de prensa.

El trabajo premiado, presentado por la doctora Paula Iruzubieta, del Servicio de Digestivo de Valdecilla, identifica un tipo de proteína, la MCJ, como un importante regulador de la función mitocondrial y del daño hepático asociado a la colestasis, que es una disminución o interrupción del flujo biliar.

De acuerdo con el estudio, la ausencia de esta proteína protege a las células hepáticas del estrés oxidativo y de la disfunción mitocondrial, mecanismos que están implicados en la patogenia de las enfermedades colestásicas crónicas.

Aunque la colangitis esclerosante primaria es considerada una enfermedad rara, se trata de la segunda causa más frecuente de enfermedad colestásica crónica en el adulto, con una prevalencia que ronda los 10 casos por 100.000 habitantes. De hecho, es una patología hepática progresiva que al carecer actualmente de terapia médica capaz de frenar su evolución suele progresar a una cirrosis hepática y puede llegar a producir cáncer en las vías biliares.

Titulado 'Role of methylation-controlled J-protein, endogenous repressor of the mitochondrial respiratory chain, in cholestatic liver disease', este proyecto está dirigido por la doctora María Luz Chantar, investigadora del Centro de Investigación Cooperativa en Biociencias (CIC bioGUNE) y del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBERHED), con el que Valdecilla mantiene una estrecha colaboración.

El premio obtenido en este Congreso Internacional ha sido otorgado por la organización americana 'PSC partners seeking a cure', fundada en 2005 y que brinda educación y apoyo a los pacientes de colangitis esclerosante primaria y a sus familiares.

Este colectivo también recauda fondos para la investigación de esta enfermedad colestásica hepática, financiando hasta el momento más de 3 millones de dólares en proyectos innovadores para lograr una terapia eficaz de esta patología.