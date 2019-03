La UC desarrolla un sensor óptico que permitiría monitorizar el almacenamiento de residuos radioactivos

Publicado 11/03/2019 12:09:34 CET

Basado en la utilización de arcillas sintéticas, detecta los cambios físico-químicos que se producen

SANTANDER, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Investigadoras de la Universidad de Cantabria (UC) han desarrollado un sensor óptico luminiscente que permitiría monitorizar el almacenamiento de residuos radioactivos.

La revista ACS Applied Materials & Interfaces ha publicado recientemente el trabajo 'Eu3+ Luminescence in High Charge Mica: An In Situ Probe for the Encapsulation of Radioactive Waste in Geological Repositories', desarrollado por las investigadoras del grupo de Química Inorgánica, Rosa Martín-Rodríguez y Ana C. Perdigón, y miembros del grupo de Altas Presiones y Espectroscopía, en colaboración con el Instituto de Ciencias de los Materiales de Sevilla (ICMS).

En este trabajo se presenta un nuevo sensor luminiscente que proporciona información sobre las interacciones de tipo físico-químico que ocurren entre residuos radioactivos de alta actividad y la barrera de ingeniería formada por arcillas en depósitos geológicos profundos, ha explicado Ana C. Perdigón.

En concreto, ha precisado Rosa Martín-Rodríguez, se demuestra la aplicación de las propiedades ópticas del europio (Eu3+) para monitorizar el almacenamiento de residuos radiactivos.

El sensor combina una arcilla sintética concreta que son las micas de alta carga y un catión luminiscente que es el europio. Se utiliza esta arcilla porque presenta propiedades de adsorción mejoradas con respecto a las arcillas naturales usadas tradicionalmente y, además, sirven como sensor luminiscente combinadas con europio en el seguimiento de los procesos físico-químicos de retención, han descrito las investigadoras.

"El Eu3+ además de ser un excelente análogo químico de los actínidos, actúa como sensor luminiscente local para monitorizar dicha inmovilización", se describe en el artículo.

Con mayor frecuencia, los gobiernos se inclinan por la solución del Almacén Geológico Profundo (AGP) para los residuos radioactivos de alta actividad. Este sistema consiste en almacenarlos a gran profundidad en el interior de formaciones geológicas estables.

El AGP está formado por diferentes barreras naturales y de ingeniería cuyo principal objetivo es el retardo de la difusión de los residuos nucleares hacia la biosfera, estando constituido, principalmente, por el propio residuo sólido, el bidón de acero, un recubrimiento de arcillas y la roca donde se ha perforado la galería.

"Estos depósitos o AGP están basados en el concepto de multi-barrera", ha explicado Perdigón, "y la barrera de ingeniería es la barrera formada por arcillas, material elegido precisamente, por su plasticidad, por su capacidad para retener agua subterránea y por su alta capacidad de adsorción".