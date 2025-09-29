La Biblioteca Central acoge este martes otra charla del ciclo de Historia del Arte 'RARUM'

SANTANDER 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Central de Cantabria acoge este martes 30, a las 19.00 horas, la segunda sesión de las charlas de Historia del Arte 'RARUM', que estará centrada en el arte del Renacimiento, Manierismo, Barroco y Rococó, con artistas singulares de cada momento como Sofonisba Anguissola, Artemisia Gentilechi o Rosalba Carriera.

La charla se enmarcan dentro de un ciclo de cinco conferencias organizadas desde la Consejería de Cultura que pretenden acercar al público los distintos momentos estéticos de la Historia a través de las obras de creadores y creadoras menos conocidos.

El planteamiento de cada conferencia parte de una contextualización histórica, para pasar a profunzar en las singularidades y en las aportaciones plásticas de las artistas.