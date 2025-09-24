Cantabria felicita a las bailarinas de la Academia BST Danza por los éxitos en el Dance World Cup de Burgos

La directora general de Cultura y Patrimonio Histórico, Eva Guillermina Fernández, reciben a los bailarines de la academia BST Danza, participantes en el Dance World Cup. - GOBIERNO

SANTANDER 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Cultura y Patrimonio de Cantabria, Eva Guillermina Fernández, ha trasladado a bailarinas y profesores de la Academia BST Danza de Torrelavega las felicitaciones del Gobierno regional por los éxitos obtenidos en la final del Dance World Cup, celebrada en Burgos, y que es la mayor competición internacional para jóvenes bailarines de entre 4 y 25 años.

Fernández ha destacado que en esta "prestigiosa" competición a la que "acuden los mejores, los integrantes de la agrupación cántabra han demostrado que su "talento y vuestro coraje están a la altura de la élite".

Asimismo, se ha mostrado convendida de que esta experiencia les ayuda a fortalecer su "confianza" en la posibilidad de "crear nuevos vínculos con bailarines de distintas partes del mundo, lo que sin duda es una nueva experiencia muy enriquecedora".

La directora de Cultura reconocido el "apoyo incondicional" de los progenitores y familiares, que son los "pilares imprescindibles" sobre los que se basan los triunfos de estas jóvenes bailarinas, informa el Gobierno en una nota de prensa.

El Dance World Cup está considerado el campeonato de danza infantil y juvenil de mayor nivel del mundo, con más de 120.000 participantes anuales en su fase clasificatoria.

La final mundial cuenta con jueces de prestigio internacional y competiciones en diez estilos distintos, que abarcan desde el ballet y la danza contemporánea hasta el hip hop y la danza nacional.

La final mundial reunió entre el 3 y el 12 de julio en Burgos a cerca de 9.000 bailarines de 64 países.