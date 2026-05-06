Cultura abre una exposición para celebrar el 75 aniversario del Archivo Histórico Provincial de Cantabria

Cultura celebra el 75 aniversario del Archivo Histórico Provincial de Cantabria con una exposición - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura abre este miércoles una exposición sobre el trabajo de custodia del patrimonio documental en la Biblioteca Central de Cantabria para celebrar el 75 aniversario del Archivo Histórico Provincial de Cantabria (AHPC).

Bajo el título 'Memoria rescatada: Conservación y restauración en el Archivo Histórico Provincial de Cantabria' está muestra podrá verse en la sala 'Piti CantalaPiedra'.

Esta propuesta ofrece al público una oportunidad única para descubrir la labor, a menudo invisible pero fundamental, que se realiza para salvaguardar el patrimonio documental custodiado en el AHPC, ha informado el Gobierno.

EXPOSICIÓN

La exposición se articula en torno a dos ejes complementarios: la conservación preventiva y la restauración. La primera se presenta como la "primera línea de defensa", una estrategia diaria que busca evitar que el daño llegue a producirse mediante el control ambiental y el uso de materiales de conservación adecuados para un patrimonio delicado.

Por otro lado, la muestra destaca la labor de los profesionales de la restauración, quienes intervienen directamente sobre los documentos dañados bajo estrictos criterios científicos y éticos.

Sus actuaciones se basan en el respeto máximo al original, la mínima intervención necesaria y la garantía de reversibilidad de todos los tratamientos aplicados.

Los visitantes podrán conocer los materiales y técnicas utilizados, para la correcta conservación y manipulación de los documentos, las cajas y carpetas libres de ácido, los papeles barrera de alta calidad y el sistema de encapsulado en poliéster, diseñado específicamente para proteger piezas de extrema fragilidad como la colección de pergaminos del AHPC.

Asimismo, se destaca la importancia de la organización de la documentación en los depósitos del archivo y dentro de éstos en los armarios compactos, que optimizan el espacio y minimizan la exposición a la luz y suciedad.

Esta exposición no solo muestra documentos antiguos, sino que invita a reflexionar sobre la responsabilidad compartida de proteger nuestro legado, garantizando que la historia de Cantabria llegue intacta a las generaciones venideras, pues, como subraya la muestra, "conservar es un acto de responsabilidad con el futuro".