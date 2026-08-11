La exposición 'Mónaco y España: cinco siglos de historia compartida' llega hoy a Santander

Jubilé du prince Albert Ier pour les quinze ans de règne, avril 1914. Foto de la exposición Mónaco y España - DR ARCHIVES HISTORIQUES DU PALAI

SANTANDER, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Central de Cantabria inaugura este martes la exposición 'Mónaco y España: cinco siglos de historia compartida', que se podrá ver hasta el 21 de septiembre, y que conmemora el 150 aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Organizada por la Embajada de Mónaco en España, se enmarca dentro de la voluntad de poner de relieve la riqueza de los "vínculos históricos, culturales y diplomáticos" entre ambos países.

Tras su paso por Madrid, Sevilla y Palma recala en Santander, donde también se exhibirá una selección de documentos, archivos e imágenes, que repasan las principales etapas de las relaciones entre ambos países a lo largo de cinco siglos.

La elección de Cantabria como sede de esta exposición obedece a los lazos entre el Principado de Mónaco y esta comunidad autónoma, que hunden sus raíces en la figura del Príncipe Alberto I de Mónaco (1848-1922), pionero de la investigación científica y gran impulsor de los estudios sobre la prehistoria europea.

Su interés por las cuevas de Cantabria y su apoyo a las investigaciones arqueológicas de la región contribuyeron al conocimiento y a la proyección internacional del patrimonio rupestre cántabro.

Como reconocimiento a esta herencia histórica, en 2022 se inauguró en Puente Viesgo el Centro de Arte Rupestre de Cantabria 'Príncipe Alberto I de Mónaco', un espacio dedicado a la conservación, investigación y difusión del patrimonio prehistórico de la región.

En esa ocasión, el Gobierno de Cantabria y el Principado de Mónaco suscribieron un acuerdo de cooperación cultural destinado a fomentar los intercambios en materia de patrimonio, investigación, cultura y promoción internacional.

La etapa cántabra de esta exposición constituye, por tanto, un "homenaje" tanto a los 150 años de relaciones diplomáticas entre Mónaco y España como a una historia de colaboración científica y cultural que une desde hace más de un siglo al Principado y a Cantabria.