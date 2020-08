El Festival de Jazz de Santander se despide con The Charlie Parker Legacy Band

The Charlie Parker Legacy Band

SANTANDER, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La primera edición del Festival Internacional de Jazz, organizado por la Fundación Santander Creativa (FSC) en colaboración con la Dirección Municipal de Cultura, se despedirá este sábado 8, a las 22.00 horas, con el concierto de The Charlie Parker Legacy Band.

Esta banda se formó en 2004 para interpretar las composiciones de 'Bird' en clave actual y ha combinado, en sus diversas ediciones, el talento de jóvenes improvisadores como Jesse Davis, Terell Stafford, Wes Anderson, Ignasi Terraza o Leon Parker, con la sabiduría de veteranos como Wendell Brunious, Ronnie Mathews y Ray Drummond.

Para la gira de este verano y con motivo de la celebración del centenario del nacimiento de Parker, la formación contará con el talento de los saxofonistas Francesco Cafiso, Jesse Davis y Luigi Grasso, el pianista Andrea Pozza, el contrabajista Joshua Ginsburg y el baterista Mario Gonzi. Como atractivo adicional, la formación interpretará algunos arreglos de Phil Woods, el discípulo más importante de Parker.

La importancia del saxofonista Charlie 'Bird' Parker (1920-1955) en la evolución del jazz a partir de 1945 es indiscutible. Sus aportaciones como improvisador y sus novedosos conceptos armónicos han influido en varias generaciones de músicos y se han extendido hasta la actualidad. Parker fue un compositor excepcional, creador de temas como 'Au Privave', 'Billie's Bounce', 'Ko-ko', 'Now is the Time' o 'Parker's Mood', un clásico del repertorio jazzístico.

Esta cita ha reunido en la ciudad a algunos de los mejores intérpretes del jazz internacional. Músicos de reconocido prestigio como el trompetista italiano Fabrizio Bosso, la pianista y cantante australiana Sarah Mckenzie y el guitarrista sueco Ulf Wakenius. El festival se ha sumado al circuito de los grandes festivales que existen en el norte del país, como el de Vitoria y San Sebastián, para acercar al público una música poco comercial y alejada de los espacios convencionales, pero de gran calidad y con una capacidad de emocionar muy poderosa.

La taquilla permanecerá abierta hasta este sábado de 19 a 21 horas. En el teléfono 643 98 81 81, los espectadores pueden consultar todas las dudas sobre la venta de las entradas y recibir asistencia. Las personas que ya hayan comprado un abono para el festival deben canjearlo en taquilla para obtener sus entradas numeradas del día.