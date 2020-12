La Filmoteca inicia en enero ciclos dedicados a Aronofsky y Wong Kar-Wai

SANTANDER, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca de Cantabria ha programado para el próximo mes de enero dos ciclos que estarán dedicados a los cineastas Darren Aronofsky y Wong Kar-Wai con la proyección de algunos de sus títulos más conocidos.

El director de la Filmoteca, Antonio Navarro, ha explicado que la primera de las novedades en la programación de enero viene de la mano del ciclo 'Trilogía del sacrificio de Darren Aronofsky' que, a su vez, servirá para desarrollar un curso gratuito que impartirá el cineasta cántabro Nacho Solana.

Navarro ha destacado que, para Solana, a partir del éxito de 'El luchador', Aronofsky construye su estilo definitivo, "al menos el que marca su filmografía hasta la fecha". Estudios de personaje con seguimientos en su día a día con los que reconstruyó su relación con los estudios de cine comerciales y en los que fue incorporando las obsesiones que había trabajado previamente, ha apuntado.

Además, ha puesto en valor que el director incrementara en cada película los niveles de angustia y las atmósferas asfixiantes que trabajó en sus dos primeras obras y que añadiera un 'leitmotiv' que ha repetido en, al menos, tres películas: el sacrificio.

Navarro ha detallado que Nacho Solana presentará los viernes 15, 22 y 29 de enero, a las 17.00 horas, las tres películas programadas de Darren Aronofsky para, a la finalización de la proyección, analizar con las personas inscritas en el curso las claves de estos largometrajes. Los títulos previstos son 'El luchador' (2008), 'Cisne negro' (2010) y '¡Madre!' (2017).

La segunda novedad de la programación del mes de enero es el inicio del ciclo dedicado al cineasta de Hong Kong Wong Kar-Wai, con la proyección de la primera de sus películas 'As tears go by' (1988). Según ha remarcado Navarro, Kar-Wai es uno de los directores más importantes de finales del siglo XX y de principios del siglo XXI, "que nos ha entregado un buen número de obras sin las cuales no se entiende el cine de este siglo".

OTRA PROGRAMACIÓN

Respecto al resto de la programación de enero, Navarro ha recordado que la oferta cinematográfica para comenzar 2021 estará relacionada aún con las fiestas navideñas, por lo que los primeros días del mes se podrán ver películas para público infantil y juvenil a través del ciclo 'Filmoteca júnior especial Navidad'.

Así, se proyectarán títulos como 'Mary Poppins' (Robert Stevenson, 1964), 'Charlie y la fábrica de chocolate' (Tim Burton, 2005), Cortometrajes de Buster Keaton (Buster Keaton, 1920-1922), 'La dama y el vagabundo' (Clyde Geronimi, Hamilton Luske, Wilfred Jackson, 1955) y 'Blancanieves y los siete enanitos' (David Hand, 1937).

Asimismo, enero mantiene proyecciones ligadas al ciclo 'Vuelve al cine', una ventana abierta a redescubrir en la Filmoteca de Cantabria títulos esenciales de la historia de este arte.

En enero la programación tendrá una subdivisión, ya que se proyectarán las tres grandes películas protagonizadas James Dean digitalizadas: 'Al este del Edén' (Elia Kazan, 1955), 'Rebelde sin causa' (Nicholas Ray, 1955) y 'Gigante' (George Stevens, 1956).

También dentro de este ciclo se podrá ver la adaptación de los relatos de Guy de Maupassant que realizó "uno de los cineastas más interesantes y visualmente deslumbrantes" de la historia del cine en 'El placer' (Max Ophüls, 1952) y la revisión y actualización que de su propia película ha realizado Francis Ford Coppola en 'El Padrino, epílogo' (1990).

Además, en este mes de enero continuará el ciclo 'Inéditos', con películas que no han podido ser estrenadas en Cantabria y, en concreto, con una apuesta por títulos muy distantes, narrativa y estilísticamente.

Entre ellas, 'Un cuento de tres hermanas' (Emin Alper, 2019), una drama familiar que oscila entre la fábula y el realismo en un abrumador contexto paisajístico que encierra a los personajes; 'The father' (Kristina Grozeva, Petar Valchanov, 2019), una comedia familiar repleta de situaciones absurdas e hilarantes; y 'El año del descubrimiento' (Luis López Carrasco, 2020), uno de los títulos fundamentales del cine español de 2020 que explora con lucidez algunos aspectos de la historia reciente de nuestro país.

PRIMER FIN DE SEMANA DE ENERO

Para el sábado 2 de enero, a las 12.00 horas, está prevista la proyección de una selección de diversos cortometrajes de Buster Keaton, a las 17 horas, de 'La dama y el vagabundo', y a las 19.30 horas, 'Un cuento de tres hermanas'.

Ya el domingo 3 se podrá ver 'Charlie y la fábrica de chocolate' a las 12.00 horas, 'Blancanieves y los siete enanitos' a las 17.00 horas y 'Ángeles con caras sucias' (Michael Curtiz 1938) a las 19.30 horas.