Gestores europeos visitan el Camino Lebaniego para crear la Red Europea de Caminos no Motorizados

SANTANDER 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cuatro representantes de entidades gestoras europeas de caminos han visitado el Camino Lebaniego para conocer el proyecto Steps for LIFE, la iniciativa coordinada por la Fundación Camino Lebaniego, como paso previo para crear la European Green Trails Network (EGTN), denominada como Red Europea de Caminos no Motorizados, en castellano.

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha informado que la EGTN es una red europea que busca crear alianzas estables y duraderas entre gestores de caminos, con el objetivo de compartir experiencias, impulsar la conservación de la naturaleza e integrar la biodiversidad en la gestión de los mismos.

Estos gestores han representado a las organizaciones National Trails UK, que agrupa a 15 caminos nacionales; South Downs National Park; European Hiking Federation (ERA), que reúne a 60 organizaciones en más de 30 países europeos; y la Asociación de Municipios del Camino de Santiago, que integra a 113 municipios del Camino Francés.

Todos ellos recorrieron distintos tramos del Camino Lebaniego para conocer las actuaciones que se han llevado a cabo dentro de Steps for LIFE, con el fin de explorar cómo replicar estas experiencias en sus respectivos países y avanzar en la consolidación de la red europea de caminos no motorizados.

"La creación de esta Red Europea es un paso decisivo para que los caminos de largo recorrido, entre ellos los de peregrinación como el Lebaniego, sean gestionados como corredores ecológicos de gran valor, que no solo favorecen la biodiversidad, sino que también aportan oportunidades al turismo sostenible y respetuoso con la vida de las gentes en el medio rural", ha dicho la directora de Camino Lebaniego, Pilar Gómez.

Esta visita "refuerza" la cooperación internacional liderada por la Fundación Camino Lebaniego para "revalorizar" los caminos de peregrinación en Cantabria y su "potenciación" entre las rutas verdes no motorizadas de Europa; y se "sientan las bases" para futuras alianzas en el marco de la EGTN, "uniendo esfuerzos hacia un modelo de integración de la biodiversidad a nivel europeo", ha concluido.