El influencer y estudiante de Medicina en la UC Miguel Añó anima a practicar deporte

El influencer y estudiante de Medicina en la UC Miguel Añó, alias @inprodoctor - UC

SANTANDER 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El estudiante de sexto curso de Medicina de la Universidad de Cantabria (UC) Miguel Añó, que cuenta con 40.000 seguidores en su perfil de Instagram @inprodoctor, anima a introducir el deporte en la vida cotidiana.

Añó utiliza sus redes sociales como una herramienta para acercar a miles de personas conocimientos sobre salud y ejercicio físico, y busca traducir información científica a un lenguaje accesible.

El proyecto nació en los primeros años de carrera, al comprender que compartir de forma sencilla aquello que iba aprendiendo podía ser también una manera de contribuir a la sociedad, ha informado la UC.

"Como estudiantes es muy complicado pensar que vamos a hacer el descubrimiento del siglo", ha afirmado. Por ello, su forma de "aportar valor" es hacer comprensibles para todos conocimientos que habitualmente se manejan en un ámbito especializado. Con el tiempo, esa divulgación se ha vinculado cada vez más al deporte y a su propia experiencia.

Entrenamientos, carreras o imágenes de su día a día le sirven como punto de partida para transmitir un mensaje sencillo: "moverse". "Si consigo que alguien haga deporte hoy por ver un vídeo mío corriendo, esa es un poco mi función", ha asegurado.

Su objetivo es que el ejercicio se incorpore al estilo de vida antes de que sea necesario recurrir a él como parte de un tratamiento y se entienda cada vez más como una herramienta de prevención.

Por otro lado, Añó publica aun sabiendo que no todos los contenidos van a despertar el mismo interés. "Habrá veces que lo vea más gente y otras que lo vea menos, pero si no lo publicase no lo vería nadie", ha señalado.

Una idea que resume también su manera de entender la divulgación: compartir aquello que puede resultar útil, aunque no siempre sea posible saber de antemano a quién va a llegar.

Añó quiere mantener el proyecto de Instagram cuando termine sus estudios y seguir vinculando medicina, salud y deporte. Para él, la divulgación forma parte de una aspiración de largo recorrido.