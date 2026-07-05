El mago Raúl Alegría inaugura en el Castillo de Argüeso la semana de 'Cultura y Territorio' - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclo 'Cultura y Territorio' de la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria ha programado para esta semana, del 6 al 12 de julio, 14 propuestas culturales en otros tantos municipios, que arrancarán este lunes con el mago Raúl Alegría en el Castillo de Argüeso.

Las propuestas semanales van desde el flamenco a cuentacuentos pasando por la magia, el teatro, la música o el circo, ha informado el Gobierno de Cantabria.

La agenda comenzará este lunes, 6 de julio, a las 19.00 horas, en el Castillo de Argüeso (Hermandad de Campoo de Suso) con el espectáculo 'Asombro' del mago Raúl Alegría, dirigido al público familiar.

Este martes 7 la biblioteca municipal de Camargo acogerá el cuentacuentos 'Tet(era) de latón', de Alfer Perdices.

El viernes 10 Nando Caneca llevará su propuesta 'Uco, un pájaro diferente', que mezcla humor, circo y música, a la plaza de la Rueda en Cieza, a partir de la 19.00 horas.

Ese mismo día, Bareyo acogerá 'Los cuentos más bonitos del mundo' de Anselmo Herrera; Polanco será escenario de 'La granja' del mago Julianini, y Cabezón de la Sal ofrecerá en la Plaza de la Bodega 'Xuxo en acción' del Mago Xuxo. Además, Domani Productora ofrecerá su obra 'Cyrano, una historia de narices' en el Palacio del Marqués de Albaicín de Noja.

La programación continúa el sábado en Herrerias, donde Ramón Bueno ofrecerá su primer trabajo en solitario 'Único equipaje. Versión dúo', y en Santillana del Mar con el espectáculo visual y musical 'Atardecer musical' de Nach Viking.

Además, Hilo Producciones ofrece su montaje 'Yo, Sancho (panza)' en el Centro Cultural de Oruña en Piélagos; el Mago Iván Giner con 'Welcome to the magic 2.0' centrará la programación en Liérganes; Soneto 21 y su propuesta musical 'Andando' estarán en Colindres, y Consort Music ofrecerá su pop rock español en 'Gran Reserva', desde las 20.30 en el Centro Cultural de San Miguel de Aguayo.

La agenda semanal se cerrará el sábado en Noja, a las 22.00 horas, con el flamenco de Yolanda G. Sobrado y su montaje 'Vientos del sur' con música en directo.