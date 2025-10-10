El MUPAC alberga este fin de semana un taller gratuito sobre grabado prehistórico para niños y jóvenes de 8 a 16 años

Archivo - Imagen de la exposición permanente del Centro de Arte Rupestre de Cantabria en Puente Viesgo - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 10 Oct.

El Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC) celebra este fin de semana, tanto hoy, sábado 11, como mañana, domingo 12, un taller gratuito sobre grabado prehistórico para niños y jóvenes de 8 a 16 años. Se han programado dos sesiones cada día, a las 10.30 y a las 12.00 horas.

Esta iniciativa se enmarca dentro de las organizadas por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte con motivo del Día Europeo del Arte Rupestre, conmemorado este jueves 9 de octubre, en homenaje al 117 aniversario del reconocimiento efectuado por la comunidad científica internacional acerca de la autenticidad del arte de la cueva de Altamira.

Los participantes podrán aprender y practicar las técnicas ancestrales utilizadas por los primeros artistas de la Humanidad, descubriendo cómo grababan sus mensajes en piedra y aplicaban pigmentos naturales sobre estas superficies.

Con herramientas prehistóricas auténticas, podrán crear sus propios grabados en piedra, explorando las mismas técnicas de dibujo que hace miles de años.