La música noruega de los Trondheim Soloists sonará hoy en la iglesia San Sebastián de Reinosa

Archivo - The Phope
Archivo - The Phope - GOBIERNO - Archivo
Europa Press Cantabria
Publicado: lunes, 19 octubre 2026 7:59
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SANTANDER 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La música noruega de los Trondheim Soloists sonará este lunes en Reinosa, en un concierto en la iglesia San Sebastián, a las 19.00 horas, dentro del programa organizado por la Fundación Camino Lebaniego con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio. La entrada será gratuita hasta completar aforo.

De esta manera, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno regional acercará, a través de la citada entidad, a este cuarteto de cuerda, una reconocida formación musical del país nórdico.

El programa propone un recorrido musical que combina obras de grandes compositores europeos, como Mozart, Chaikovski y Edvard Grieg, con piezas de los compositores noruegos Geirr Tveitt y Gjermund Larsen. Una selección que permitirá al público disfrutar de la riqueza de la música de cámara y acercarse a la tradición musical de Noruega.

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