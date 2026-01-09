Las parejas de piteros, protagonistas de la última pieza audiovisual del programa 'Origen'

Piteros - GOBIERNO

SANTANDER, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Origen' promovido por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha lanzado su octava y última pieza audiovisual, que en esta ocasión versa sobre las parejas de piteros y tamboriteros que, desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, amenizan las romerías de los pueblos invitando al baile.

Para la realización de esta píldora se han tomado imágenes del 'Burrumbíu' de San Mateo de Buelna en 2025, en el que tocaron los Piteros de Cartes, los Piteros de Covadonga, los Piteros Ealo y Rubín y los Piteros de Silió.

El 'Burrumbíu' es un evento en el que parejas de piteros muestran su talento y tocan ante público, juntos y por separado, con el objetivo de visibilizar esta figura de la música tradicional. Este evento está apoyado por el circuito musical 'Origen', y su cuarta edición se celebró el pasado 21 de septiembre en San Mateo de Buelna.

Como señala la Consejería, el pitu montañés es uno de los instrumentos tradicionales más representativos del folclore de Cantabria. Se trata de un clarinete requinto, tocado en su tesitura más aguda. Históricamente, también podía ser una dulzaina, silbu o gaita. Además, el pitero no se entiende sin la figura del tamboritero a su lado

En Cantabria existen aún en día numerosas parejas de piteros activas por todo el territorio. Santander incluso cuenta con La Banda Municipal de Piteros.

El consejero de Cultura, Luis Martínez Abad, ha destacado la importancia de utilizar los medios audiovisuales para "acercar la cultura popular al mayor número de personas". "El objetivo de estos materiales audiovisuales es compartir saberes e historia de nuestro rico y singular legado inmaterial", ha explicado.

Como ha defendido, estas piezas audiovisuales de poco más de dos minutos de duración ayudan a compartir información sobre instrumentos, tradiciones e historia de la tierra con la participación de sus protagonistas, "quienes divulgan su experiencia y conocimientos básicos sobre estas manifestaciones artísticas ancestrales que conforman nuestra identidad".

Este proyecto ha constado de un total de ocho obras audiovisuales que se han ido publicando durante 2025. Cada una de ellas ha tratado un tema: los coros ronda, el rabel, la pandereta, las danzas, la gaita, el acordeón, los piteros y las bandas de folk. El material está realizado por la productora El Cuartuco y se espera que sirva para divulgación y sensibilización en centros educativos, ferias y eventos culturales y turísticos.