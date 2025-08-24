El programa 'Origen' llega este domingo a Santillana del Mar con folklore regional

SANTANDER 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Origen', promovido por la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria, llegará este domingo, 24 de agosto, al municipio de Santillana del Mar donde, durante todo el día, habrá actuaciones de coro ronda, pandereteras, danzas y folk en la Plaza Mayor.

Este circuito, que surgió para cuidar y visibilizar el patrimonio cultural intangible de Cantabria, recalará en la villa en colaboración con el Ayuntamiento de Santillana del Mar.

Abrirá la programación una propuesta de 'Juegos Tradicionales' en los Jardines del Museo Jesús Otero desde las 11.00 hasta las 13.00 horas.

A partir de las 13.00 horas, el Coro Ronda Midiaju y las Pandereteras Campurrianas ofrecerán un pasacalle a lo largo del casco histórico de la villa, con típicas canciones de ronda, variando entre la canción campurriana, montañesa, habanera, alguna de corte más moderno dentro del folklore de la región, canción de pandereta y tañido del rabel, interpretando una muestra de cada una de ellas.

Por la tarde, a las 18.00 horas, se podrá disfrutar de un nuevo pasacalles de la mano de Garabanduya, con un repertorio basado en el folclore tradicional de las canciones de Cantabria, respetando las melodías y poniendo un sello personal en los arreglos.

A continuación, a las 19.00h horas, será el Colectivo Etnográfico Brañaflor y, por último, a las 20.30 horas, Casapalma mostrará su trabajo basado en el cancionero popular de Cantabria, que aborda la música regional desde una perspectiva contemporánea.

Todas las actuaciones son abiertas y gratuitas con el fin de acercar la cultura popular de Cantabria tanto a la población residente como a las personas visitantes para que puedan conocer "la riqueza en donde reside la identidad y autenticidad de esta comunidad autónoma", ha destacado la Consejería de Cultura.

En el caso de climatología adversa, las actuaciones se trasladarán al patio del CEIP Santa Juliana, en el Casco Histórico de Santillana del Mar.

'Origen' recorrerá diez pueblos de Cantabria a lo largo de todo el verano. Las siguientes citas serán el 30 de agosto en Reinosa, el 7 de septiembre en La Cavada (Riotuerto), el 13 de septiembre en Sobrepeña (Valderredible) y el 21 de septiembre San Mateo de Buelna (Los Corrales de Buelna).