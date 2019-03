The Hole Zero recala desde este miércoles en el Palacio de Festivales

Publicado 03/03/2019 19:18:35 CET

El espectáculo se podrá ver en la sala Argenta del Palacio hasta el 10 de marzo

SANTANDER, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El espectáculo The Hole Zero llegará al Palacio de Festivales del 7 al 10 de marzo y, durante seis funciones, convertirá la Sala Argenta en la discoteca neoyorkina Studio 54 y transportará a los espectadores a la celebración de la Nochevieja del año 1979 con números de cabaret, burlesque y circo y utilizando la comedia como hilo conductor del show.

The Hole Zero es el tercer espectáculo de la saga The Hole, creada y producida por LetsGo y que suma ya más de dos millones de espectadores.

Recalará en Santander dentro de su gira nacional y con el actor y cómico Manu Badenes como maestro de ceremonias de este show, en el que los espectadores podrán disfrutar de "todo lo políticamente incorrecto".

El espectáculo se podrá ver el jueves 7 de marzo, a las 20.30 horas, el viernes 8 y el sábado 9 a las 19.00 y 22.30 y el domingo 10 a las 17.30, un total de seis funciones en las que The Hole Zero espera "dejar su huella" en el Palacio de Festivales.

En conjunto, es un show "muy gamberro" en el que, además de los 25 artistas que están de forma simultánea en el escenario, el espectador también forma parte del mismo e incluso puede participar y "tener un huequito", porque aunque no se obliga a nadie a tomar partem sí a "entrar en el agujero".