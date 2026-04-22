Abierta la convocatoria del programa Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo para el curso 2026-2027

Participantes en una simulación del modelo Parlamento Europeo frente al Congreso de los Diputados, con la participación de estudiantes de Chipre, Malta y España, a 17 de abril de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

Cuatro centros de Cantabria participaron en la pasada edición

MADRID/SANTANDER, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Europeo ha abierto, hasta el 15 de mayo, la 12ª convocatoria del programa educativo Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo (EPAS), una iniciativa que busca estimular el conocimiento de Europa y de la democracia parlamentaria europea entre los jóvenes, proporcionándoles un conocimiento activo de la Unión Europea (UE) y del Parlamento Europeo (PE) en particular.

El programa está destinado a alumnado de centros de enseñanza secundaria, de formación profesional y de educación especial (4º ESO, 1º y 2º de Bachillerato, FP), ha informado la institución en un comunicado.

El objetivo no se limita a enseñar datos sobre la Unión Europea, sino también a dar a los jóvenes la oportunidad de experimentar la ciudadanía europea.

Los que participen en el programa se comprometen a asistir a una formación obligatoria en Madrid que se celebrará a principios del curso 2026-27, mantener un Infopoint sobre el Parlamento Europeo actualizado en su centro educativo en un lugar visible, trabajar con materiales didácticos proporcionados por el Parlamento Europeo, realizar actividades a lo largo del curso relacionadas con la UE y celebrar el Día de Europa, 9 de mayo, en su centro.

Para elegir los centros se tiene en cuenta la motivación, los recursos que se destinarán al programa, las actividades hechas sobre Europa, el equilibrio geográfico, así como el tipo y entorno de centro buscando un equilibrio entre comunidades autónomas, zonas urbanas y zonas rurales.

MÁS DE 41.000 ESTUDIANTES

Cada año, el programa EPAS involucra a cerca de 4.500 alumnos a partir de 4º de la ESO y a unos 600 profesores en España. Desde su inicio en el curso 2015-2016, más de 1.150 centros y de 41.000 estudiantes de todo el país se han beneficiado de este programa.

El pasado curso escolar, 2025-2026, el programa recibió 393 solicitudes y finalmente se seleccionaron 127 nuevas escuelas embajadoras distribuidas por todas las comunidades autónomas y Melilla.

Además, 64 centros educativos con más de tres años de participación en el programa actuaron como MEPAS (escuelas mentoras) convirtiéndose en referentes para otras escuelas embajadoras de su comunidad.

Andalucía encabezó la lista, con 18 escuelas, seguida de Cataluña (17); Comunidad de Madrid (15); Comunidad Valenciana (13); Castilla y León (8); Galicia (7); Canarias y Castilla-La Mancha (6); Región de Murcia y País Vasco (5); Aragón, Cantabria, Navarra, Baleares y Extremadura (4); La Rioja y Asturias (3) y Melilla (1).