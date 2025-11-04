Cantabria y Andalucía cooperarán para mejorar la gestión de centros e infraestructuras educativas

SANTANDER, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cantabria y Andalucía cooperarán para mejorar la digitalización de la gestión de los centros e infraestructuras docentes y para impulsar la innovación educativa y tecnológica, a través de la plataforma de gestión Séneca.

Así lo han acordado el consejero de Educación del Gobierno de Cantabria, Sergio Silva (PP), y su homóloga andaluza, María del Carmen Castillo (PP), en el marco de protocolo de colaboración firmado este año entre ambas comunidades. Esta ampliación ha tenido lugar durante la visita del cántabro a Sevilla para intercambiar iniciativas públicas y buenas prácticas.

Esta firma complementa el acuerdo suscrito entre la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, en materia de fiscalidad, educación, vivienda, simplificación administrativa y emergencias, entre otros.

Además, el responsable de Educación ha conocido los programas y medidas bioclimáticas y medioambientales del Instituto de Educación Secundaria (IES) Politécnico de Sevilla, "un centro histórico y un auténtico referente" de la formación profesional en Andalucía, y que cuenta con unas instalaciones basadas en sistemas de refrigeración adiabática y paneles fotovoltaicos que mejoran su gestión desde el punto de vista de la sostenibilidad y la rentabilidad económica.

Para Silva, la plataforma educativa Séneca es un ejemplo "palmario de cómo se hacen bien las cosas" a la hora de ofrecer a las docentes y a las familias un sistema de gestión que responde a "una evolución ya de décadas a la hora de abordar la siempre compleja gestión de los centros educativos a todos los niveles".

"Hay un trabajo estratégico y de inversión pública de muchos años y que hace las cosas no ocurran por casualidad", ha señalado Silva, quien ha puesto en valor este acuerdo de colaboración para mejorar la calidad, "optimizando la gestión de los servicios públicos en el ámbito educativo".

Por su parte, la consejera de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía ha afirmado que Séneca "es un referente nacional que merece la pena poner en valor porque no solo sirve para gestionar los centros educativos, sino también para que las familias conozcan lo que se hace en los centros y el profesorado pueda desarrollar sus funciones con menos burocracia, de una manera más simplificada y utilizando todo el sistema".

Finalmente, Silva y Castillo han acordado una visita a Cantabria para que la titular de la Junta de Andalucía conozca el funcionamiento del sistema educativo de la región, del que ha destacado sus políticas de atención a la diversidad a través de la innovación educativa.

Silva ha explicado que en esa futura visita, la consejera podrá conocer algunas de las "bondades" del sistema educativo de la región, como el Centro de Innovación en Tecnologías de la Educación, "un laboratorio de innovación educativa en cuanto a metodologías y nuevas tecnologías muy vinculadas a la atención a la diversidad y a la integración que nos gusta enseñar porque nos sentimos muy orgullosos".