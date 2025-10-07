Cantabria participará por primera vez en el concurso escolar sobre consumo responsable 'Consumopólis21'

El certamen, para el que ya se ha abierto la inscripción, repartirá portátiles, relojes inteligentes, tablets y un premio de 2.000 euros

SANTANDER, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria se ha sumado por primera vez al concurso escolar sobre consumo responsable 'Consumópolis21' y organizará la fase autonómica de la iniciativa, que este año tendrá como eslogan 'A la hora de consumir, que no te domine el click'.

El certamen, en cuya organización también participa el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, está dirigido a jóvenes escolarizados en el tercer ciclo de Educación Primaria (5º y 6º), los cuatro cursos de Secundaria y en Formación Profesional Básica.

El concurso consta de dos partes. En la primera, los participantes, bajo la coordinación de un docente del centro, deberán completar el recorrido por la ciudad de 'Consumópolis', que constará de diversas pruebas de carácter pedagógico y lúdico. En la segunda, los cinco integrantes del equipo deberán diseñar, elaborar y presentar un trabajo sobre consumo responsable.

La primera fase es de carácter autonómico y será organizada por las direcciones generales de Comercio y Consumo y de Centros e Infraestructuras Educativas. Tras ella, los equipos ganadores por cada nivel de participación en Cantabria pasarán a la fase nacional, organizada por la Dirección General de Consumo del Ministerio.

PREMIOS

Los premios se repartirán a los participantes de cada grupo y consistirán en ordenadores portátiles, tabletas o relojes inteligentes.

El jurado valorará la coherencia del trabajo con los objetivos del concurso, la creatividad y originalidad, la presentación del trabajo y la calidad técnica y lingüística, ha informado en nota de prensa el Gobierno regional, que participa en el certamen a través de la Dirección General de Comercio y Consumo, (dependiente de la Consejería de Comercio) y la Dirección General de Centros e Infraestructuras Educativas (dependiente de la Consejería de Educación).

En la fase nacional, además de los premios tecnológicos, el centro ganador recibirá un premio en metálico de 2.000 euros y un diploma acreditativo. Todos los participantes del concurso, hayan ganado o no, recibirán un diploma que acredita su participación en 'Consumópolis 21'.

La inscripción se realizará por equipos de cinco participantes, y el periodo se abrió este 6 de octubre y se prolongará hasta el 2 de marzo. Los equipos deberán ser inscritos por el docente coordinador directamente en el sitio web https://consumopolis.consumo.gob.es/.

El consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, ha subrayado la importancia de este tipo de iniciativas a la hora de informar y proteger a la sociedad cántabra en materia de consumo. A su juicio, la participación en 'Consumópolis 21' ayuda a crear "una nueva generación de jóvenes preparados y sensibles con el consumo responsable y el comercio sostenible".

Por su parte, el consejero de Educación, Sergio Silva, ha mostrado su satisfacción por lograr que "Cantabria haya conseguido participar como comunidad autónoma organizadora en este reputado concurso que busca sensibilizar a los escolares sobre la importancia que tiene realizar los actos de consumo de forma crítica, solidaria, responsable y sostenible".

Toda la información sobre comerciantes y consumidores se puede consultar en la página web de la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria (https://www.comercioyconsumodecantabria.es/), así como en sus perfiles de redes sociales.