Cantabria pide al Ministerio que continúe con los planes complementarios I+D+I

El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, asiste a la reunión final del ‘Plan Complementario de Astrofísica y Altas Energías’. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, ha apelado al liderazgo del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para dar continuidad y estabilidad a los planes complementarios I+D+I, que han permitido "generar conocimiento, dentro un sistema de colaboración, que va a seguir dando sus frutos", y ha ofrecido el compromiso de Cantabria.

Así lo ha trasladado Silva en la clausura de la reunión final de resultados de los planes complementarios de Astrofísica y Física de Altas Energías, en la que ha destacado estos planes como "elemento de movilización de agentes públicos y privados" y ha resaltado su contribución como un "salto de calidad" en la transferencia del conocimiento y en la generación de empleo, con más un centenar de contrataciones en el ámbito científico.

El titular de Educación ha puesto en valor la inversión en I+D+I del Ejecutivo cántabro en 2025, con casi 80 millones de euros, una cifra que "cobra más significado aún si se pone en relación con los apenas 39 millones que se destinaban a Ciencia en 2023", lo que, en su opinión, "pone a las claras las prioridades de cada gobierno".

En esta línea, ha resaltado el impacto de los planes complementarios de I+D+I, que han supuesto una movilización en Cantabria de un total de 11,5 millones de euros, 5 de ellos aportados por el Ejecutivo cántabro, y que suponen una inversión que "genera conocimiento y transferencia del mismo, además de ecosistemas de trabajo cuya inercia seguirá en el futuro".

La financiación de estos planes complementarios se basa en una inversión coordinada entre el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, con Fondos del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia (fondos NextGeneration) y de la Comunidad Autónoma.

PARTICIPACIÓN CÁNTABRA EN TRES PLANES

Cantabria participa en tres de los ocho planes complementarios en sectores estratégicos, con un Plan Complementario de Ciencias Marinas, a través del Fundación IH Ambiental Cantabria, del Instituto Español de Oceanografía-CSIC y de la propia UC, con 10 millones de euros, 6 de ellos procedentes de Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y 4 aportados por el Gobierno de Cantabria.

El segundo de los planes es el relativo a Energía e Hidrógeno Renovable, que moviliza 700.000 euros -460.804 euros de fondos procedentes del MRR y 248.125 euros a través del Ejecutivo cántabro y UC- y el plan complementario de Astrofísica y Física de Altas Energías, a través del IFCA-CSIC, que dispone de 750.0000 de los que 450.000 provienen de Fondos MRR y 300.000 euros del Gobierno de Cantabria.

El titular de Educación ha puesto en valor la importancia de los institutos de investigación, especialmente del Instituto de Física de Cantabria para el ecosistema aniversario.

Silva ha enmarcado la participación de Cantabria en estos planes dentro de su ecosistema educativo, que cuenta con casi 20.000 universitarios y una inversión pública educativa de casi el 23% del total del gasto público, con 784 millones en el proyecto de presupuesto para 2026.

PLAN COMPLEMENTARIO DE ASTROFÍSICA Y FÍSICA DE ALTAS ENERGÍAS

El Plan Complementario de Astrofísica y Física de Altas Energías es un programa de I+D+I, en colaboración con las comunidades autónomas, cuyo objetivo es incentivar la participación española en proyectos internacionales en el ámbito de las tecnologías avanzadas para la exploración del universo y sus componentes.

Con este Plan, España participará en el desarrollo de las tecnologías más avanzadas para la investigación del universo.

En este programa, impulsado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, participan las comunidades autónomas de Cataluña, Andalucía, Cantabria, Comunitat Valenciana, Aragón, Illes Balears y Comunidad de Madrid.

El principal objetivo del Plan Complementario de Astrofísica y Física de Altas Energías es incentivar la participación española en proyectos internacionales en estos ámbitos, como es el caso de los experimentos sobre física de neutrinos o de los grandes cartografiados astronómicos.

Estos proyectos producen extensas cantidades de datos que permitirán investigar cuestiones fundamentales para la astrofísica y la cosmología, desde el origen de la Vía Láctea hasta la estructura a gran escala del universo.

El programa también prevé involucrar al tejido industrial para el desarrollo de instrumentación astrofísica de vanguardia y contribuir a las necesidades de la transición digital, potenciando las capacidades computacionales de la comunidad científica española en astrofísica y la tecnología.