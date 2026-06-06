Cantabria subraya el valor del español para tender puentes entre personas, territorios y culturas

L consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, asiste al acto de Graduación de la XXII Promoción del Grado de Estudios Hispánicos y la XIX Promoción del Máster de Enseñanza del Español como Lengua Extranjera - GOBIERNO

COMILLAS, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades de Cantabria, Sergio Silva, ha situado a la educación y al lenguaje, en concreto al español, como herramientas "fundamentales" para tender puentes entre personas, territorios y culturas.

Así lo ha afirmado este sábado en el acto de graduación de los alumnos de la XII Promoción del Grado Oficial de Estudios Hispánicos y de la XIX Promoción del Máster del Español como Lengua Extranjera (ELE) del centro universitario CIESE-Fundación Comillas.

"Asumís la responsabilidad de preservar y enriquecer nuestro patrimonio lingüístico y convertiros en auténticos embajadores de nuestra lengua y cultura en cualquier lugar del mundo donde desarrolléis vuestra actividad profesional", ha sentenciado el consejero en su discurso.

También se ha dirigido a los titulados recordándoles que hoy culmina una etapa marcada por el estudio, la investigación y el compromiso con una disciplina que constituye "una de las mayores aportaciones culturales de nuestro país al mundo: la lengua española".

Por este motivo y, porque más de 600 millones de personas hablan español en el mundo y su presencia sigue creciendo en ámbitos tan diversos como la cultura, la economía, la ciencia o la diplomacia, el titular de Educación ha puesto al CIESE en un lugar de "referencia" nacional e internacional en la enseñanza, el estudio y la difusión del español.

"Tenemos claro que Comillas es una institución estratégica, que contribuye a proyectar nuestra comunidad autónoma más allá de nuestras fronteras", ha dicho, al tiempo que ha reivindicado el papel de esta villa como lugar "singular" en la enseñanza del español y espacio de encuentro para estudiantes, profesores e investigadores procedentes de múltiples países.

Igualmente, ha apelado --"en tiempos como éstos, en los que la comunicación es más necesaria que nunca"-- a la necesidad de formar especialistas en lengua, cultura y enseñanza del español es una línea de apuesta por el "entendimiento, por el diálogo y por la cooperación internacional".

LECCIÓN INAUGURAL.

La periodista y escritora, Esther López Calderón, ha impartido la lección de clausura bajo el título 'Por qué ser feliz: del 'hap' al 'vale'.

El acto -que ha tenido lugar en la Iglesia del Seminario Mayor de Comillas- ha estado presidido por el director de la Fundación Comillas, Dámaso López García; la directora académica del CIESE-Fundación Comillas; Celestina Losada y diversas autoridades académicas del centro.

Además, ha contado con la presencia de docentes, alumnos y familiares. Los estudiantes han escogido al profesor Alejandro Arozamena como padrino de la promoción del Grado en Estudios Hispánicos y a Víctor Coto en la promoción del Máster ELE.

Tras la imposición de las becas, los alumnos de Master Anna Báscones y Sebastián Benavidez y los de Grado Verónica Rico e Iván Canales han pronunciado el discurso de su promoción.

La coral de Cámara 'A capella' de Santander y la voz de la cantante Cristina Galán han acompañado el acto que ha cerrado con el 'Gaudeamus Igitur'.