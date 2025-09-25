Diez alumnos de FP podrán realizar prácticas en el IFCA, IBBTEC y el IEO

Educación y CSIC suscriben un convenio de colaboración

SANTANDER, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Formación Profesional, Sergio Silva, y el vicepresidente de Organización y Relaciones Institucionales de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),Carlos Closa Montero, han firmado un convenio de colaboración, el primero entre ambos organismos, que permitirá que 10 alumnos de los proyectos de Formación en Empresa de Formación Profesional (FP), en régimen intensivo, puedan formarse en las sedes de CSIC en Cantabria, concretamente el Instituto de Física de Cantabria (IFCA), el Instituto de Biomedicina de Biotecnología (IBBTEC) y el Instituto Español de Oceanografía (IEO).

Para el consejero de Educación, este convenio es "importante", porque va a permitir que los alumnos de FP desarrollen la práctica curricular, es decir, "la formación en empresa", en las tres sedes que tiene el CSIC en Cantabria.

Los alumnos desarrollarán un mínimo de 500 horas de formación en estos centros, que llevan a cabo una "excelente labor investigadora" y que al mismo tiempo se van a beneficiar por estar "bajo el paraguas de una institución que aglutina la mayor parte de la investigación en este país, como es el CSIC, lo que creo que es un aliciente para los estudios de formación profesional", ha señalado el consejero.

La aplicación de este convenio, que incluye una dotación económica anual máxima de 62.500 euros, beneficiará a varios centros de Cantabria y a distintas familias profesionales, como seguridad y medio ambiente o salud, pero también más transversales como informática y telecomunicaciones, o las vinculadas a las familias de administración y gestión.

"Creo que debemos agradecer al CSIC esta colaboración, que sabemos que está haciendo también en otras comunidades autónomas, y que es muy importante tanto para Cantabria como para la propia institución del CSIC, ya que fortalece su presencia y su conocimiento por la sociedad", ha concluido Silva.

Por su parte, Closa Montero, ha destacado la relevancia de "tener desplegado nuestro programa de prácticas de Formación Profesional en todo el territorio del Estado". Hasta el momento se han completado 14 convenios de esta naturaleza, y el de Cantabria, que estaba "previsto hace tiempo", permitirá "nutrir nuestros laboratorios, pero también otros ámbitos como la gestión o la administración. Los estudiantes pueden beneficiarse de este tipo de prácticas y optar a nuestras plazas de niveles técnicos, por lo es interesante también desde la perspectiva de futuro laboral de estas personas", ha remarcado.

El IFCA abarca áreas como la cosmología, física de partículas, la computación avanzada y la ciencia de datos; el IEO-Centro Oceanográfico de Santander (Museo Marítimo de Santander) se centra en la investigación marina y pesquera, y el IBBTEC se enfoca a la investigación biomédica y biotecnológica, desarrollando proyectos que van desde la biología molecular hasta la biomedicina aplicada.

Los ciclos formativos que pueden optar a la formación en empresa son, en primer lugar, el CFGS Laboratorio de Análisis y Control de Calidad, del IES Cantabria (Santander), que podrían acceder al IFCA, IEO, IBBTEC, donde se realizan análisis y controles de calidad en diversas áreas científicas.

El segundo centro es el CFGS en Química y Salud Ambiental, que se imparte en el CIFP La Granja, con opciones en el IBBTEC, que se enfoca en la biomedicina y biotecnología.

El CFGS en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, que se imparte en el IES Augusto G. Linares, el IES Miguel Herrero y el IES Ataulfo Argenta, optan a realizar la Formación en Empresa en el IFCA, que trabaja en computación avanzada y ciencia de datos.

Por último, el CFGS en Documentación y Administración Sanitarias, del IES Cantabria, puede optar al IBBTEC, donde se maneja documentación y administración en proyectos biomédicos.

Los cursos de especialización en Inteligencia Artificial y Big Data o Cultivos Celulares también podrán acogerse a la formación en empresa contemplada en este convenio.