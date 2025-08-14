Educación y el Clúster MarCA firman un convenio para impulsar la FP en el sector marítimo

El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva y el presidente del Clúster Marítimo de Cantabria - MarCA, Juan Luis Sánchez - GOBIERNO

Uno de sus pilares fundamentales es facilitar las prácticas en empresas

SANTANDER, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva y el presidente del Clúster Marítimo de Cantabria - MarCA, Juan Luis Sánchez, han firmado un convenio de colaboración por el que ambas entidades se comprometen a desarrollar acciones conjuntas que impulsen la capacitación de talento en el sector marítimo.

Este acuerdo "refuerza" el eje dual dentro del Plan de Formación Profesional que desarrolla el Gobierno, tiene como uno de los ejes fundamentales el facilitar la realización de práctivas formativas.

El consejero ha valorado la actitud "siempre proactiva" del clúster, "porque siempre es fácil colaborar con ellos, tanto en ámbitos generalistas como específicos"; y ha ensalzado que el convenio tenga "como uno de los pilares fundamentales la relación con las empresas y los sectores productivos o entidades representativas".

En esta línea, el Gobierno ha firmado acuerdos de colaboración tanto con empresas grandes -como Repsol o Gullón- como con otras más regionales.

El próximo curso escolar será el segundo en el que está en funcionamiento el centro de FP marítimo-pesquera 'Puerto de Laredo', y también el segundo con estudios de Arquitectura Naval en la Escuela Técnica Superior de Náutica de la Universidad de Cantabria.

En este sentido, Silva ha asegurado que es "vital" que la Formación Profesional y las empresas vayan de la mano porque, para poder titular en estas formaciones, "se requiere contar con empresas en las que se pueda desarrollar el currículo, y el clúster MarCA nos ofrece una colaboración global y específica para que, en el ámbito marítimo pesquero, podamos conseguir esos objetivos".

Por su parte, el presidente del clúster ha añadido que "una formación alineada con las demandas del entorno empresarial mejora la empleabilidad del alumnado al mismo tiempo que fortalece el tejido productivo de la comunidad".

"El sector marítimo está creciendo y nuestras empresas necesitan trabajadores para poder abarcar más proyectos", ha asegurado Sánchez, para quien el acuerdo firmado es "una oportunidad para estar más presentes en la formación de nuevos profesionales".

Dado que facilitar las prácticas formativas en empresas es uno de los ejes fundamentales del acuerdo, el clúster actuará como intermediario entre los centros educativos y sus socios con el fin de canalizar las demandas y necesidades de ambas partes. Además, como asociación que representa a medio centenar de empresas privadas, MarCA asume el compromiso de fomentar entre el alumnado el espíritu emprendedor a través de las experiencias de sus asociados.

UN 11% DEL PIB

La economía azul es un sector estratégico en la región, tanto por su tradición como por su peso económico, ya que representa un 11% del PIB regional y genera un 10% del empleo total, lo que se traduce en 15.000 empleos directos y 9.000 indirectos.

Sin embargo, el clúster señala que, "a pesar del potencial del sector marítimo cántabro, muchos jóvenes desconocen las salidas profesionales que ofrece, que son muchísimas y con buenas condiciones".

Para paliar esta carencia, el convenio contempla la posibilidad de charlas impartidas por profesionales en activo y visitas a las sedes de las empresas asociadas a MarCA. De este modo, los alumnos conocerán los entornos de trabajo y los distintos puestos que ofrece el sector.

Esta alianza entre el Clúster Marítimo de Cantabria y la Consejería no solo se centra en las necesidades del alumnado, sino que también contempla la colaboración en el diseño de programas de actualización y perfeccionamiento del profesorado, de forma que los docentes puedan mantenerse al día en las últimas innovaciones, técnicas y procesos del sector marítimo.

Con ello se refuerza la relación que ya tenían ambas entidades, que colaboran en iniciativas como el concurso escolar 'Cómo imaginas el océano en 2050', que el pasado curso celebró su tercera edición, dirigido a estudiantes de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato para fomentar la reflexión y la concienciación sobre el desarrollo sostenible de los océanos.