Educación destina 560.000 euros a programas de FP Básica para favorecer la inclusión de jóvenes

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SANTANDER 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades del Gobierno de Cantabria ha convocado ayudas por un importe total de 560.000 euros para el desarrollo de programas de Formación Profesional (FP) Básica durante el curso 2026-2027, dirigidos a favorecer la inclusión educativa, social y laboral de jóvenes con necesidades específicas de apoyo aquellos en riesgo de abandono escolar.

Las ayudas se articulan a través de dos convocatorias. La primera, dotada con 160.000 euros, está destinada a entidades locales para desarrollar programas en la modalidad de Aula de FP Profesional Básica.

La segunda cuenta con 400.000 euros y se dirige a entidades privadas sin ánimo de lucro para impartir tanto Aulas de Formación Profesional Básica como Programas Específicos de Formación Profesional Básica, ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, ha destacado la importancia de estos programas para ofrecer una respuesta educativa adaptada a jóvenes que, por diferentes circunstancias, necesitan alternativas que les permitan continuar formándose y adquirir competencias profesionales para facilitar su incorporación al mercado laboral.

Silva ha incidido en que el objetivo es "que ningún alumno quede atrás" y que aquellos jóvenes con mayores dificultades encuentren en la FP una oportunidad para continuar su itinerario educativo y construir su futuro profesional.

La convocatoria destinada a las entidades locales se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) el pasado 23 de julio. El plazo de presentación de solicitudes permanecerá hasta el 14 de agosto de 2026.

Por su parte, las subvenciones destinadas a entidades privadas sin ánimo de lucro están dotadas con 400.000 euros y han sido publicadas este viernes en el BOC. Las entidades interesadas podrán presentar sus solicitudes del 17 de agosto al 4 de septiembre de 2026.

La finalidad de ambas líneas es dar continuidad educativa al alumnado con necesidades educativas especiales y atender a colectivos con necesidades específicas mediante ofertas formativas adaptadas a sus características.

Las enseñanzas podrán incluir módulos profesionales asociados a títulos de FP Básica, además de otros módulos orientados al desarrollo de competencias personales, sociales y profesionales.

Los programas se fundamentan en los principios de accesibilidad, inclusión, atención a la diversidad y personalización de la enseñanza, al tiempo que favorecen el aprendizaje a lo largo de la vida y el desarrollo integral del alumnado.

Las Aulas de FP Básica tendrán una duración de 1.000 horas distribuidas a lo largo de un curso escolar, mientras que los Programas Específicos de FP Básica alcanzarán las 2.000 horas durante dos cursos, con 1.000 horas de formación cada año.

Podrán incorporarse a estos programas jóvenes con necesidades específicas de apoyo educativo mayores de 17 años y menores de 21 que no hayan obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) ni un título profesional básico.

En el caso de los Programas Específicos de FP Básica, podrán participar alumnos con necesidades educativas especiales mayores de 15 y menores de 21 años.

Además, excepcionalmente podrá autorizarse la incorporación de alumnado de entre 15 y 16 años cuando concurran circunstancias específicas relacionadas con el riesgo de abandono escolar, absentismo, un desfase curricular significativo u otras situaciones debidamente justificadas.

Silva ha considerado que estos programas representan "una segunda oportunidad para muchos jóvenes y una herramienta para prevenir el abandono educativo temprano, mejorar su cualificación y facilitar posteriormente su integración social y laboral".

MÁS DE 110 PARTICIPANTES EL ÚLTIMO CURSO

Durante el curso 2025-2026 se han desarrollado en Cantabria nueve programas formativos de nivel 1 de cualificación profesional, de los que dos se han impartido a través de entidades locales, seis en entidades privadas sin ánimo de lucro en formato Aula y uno como Programa Específico de FP Básica.

En conjunto, estas actuaciones han permitido formar a más de 110 personas en diferentes especialidades profesionales.

Entre ellas figuran operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales; fontanería y calefacción-climatización doméstica; fabricación mecánica; cocina; restaurante y bar; actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería, y lavandería industrial y de proximidad.