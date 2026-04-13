Educación y la Mutua Montañesa exploran vías de colaboración para desarrollar programas educativos en común

El consejero de Educación, Sergio Silva, y el director de Mutua Montañesa Santander, Alberto Martínez - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades y Mutua Montañesa exploran vías de colaboración para desarrollar programas educativos en común, con el objetivo de difundir entre escolares aspectos relacionados con el ámbito laboral como la seguridad o los sectores emergentes de empleo.

Para ello, el consejero de Educación, Sergio Silva, y el director de Mutua Montañesa Santander, Alberto Martínez, han mantenido un encuentro, ha informado el Gobierno.

Con ámbitos de trabajo comunes, en especial lo relativo a Formación Profesional, el titular de Educación ha señalado que ambas instituciones comparten líneas coincidentes para el desarrollo de posibles programas educativos y proyectos conjuntos.

Ambos han acordado el análisis técnico, por parte de los asesores educativos de la Dirección de Calidad y Equidad Educativa y Ordenación Académica, de algunas de las propuestas que han aflorado en la reunión, que han girado en torno a aspectos como la concienciación de los escolares sobre el papel que representan las mutuas en el ámbito laboral o el desarrollo de algún programa educativo para difundir entre los escolares la importancia del trabajo como proyecto de vida.

Otras iniciativas planteadas pasan por impulsar la orientación profesional desde la elección del itinerario educativo, una actividad que se enfocaría a alumnado de enseñanzas medias o postobligatorias pensando en un objetivo profesional futuro.

En tercer lugar, se ha propuesto trabajar sectorialmente aspectos de actualidad como son los sectores emergentes de empleo, la seguridad laboral o el absentismo laboral.

Mutua Montañesa Santander es una asociación de empresarios sin ánimo de lucro, colaboradora con la Seguridad Social. Su misión es cuidar de la salud y bienestar de sus mutualistas, gestionando las contingencias derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y las prestaciones económicas relativas a la incapacidad laboral por enfermedad común, así como aquellas otras prestaciones que les encomienda la Seguridad Social.