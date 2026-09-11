Educación y la Ronda Marcera de Torrelavega mantienen el proyecto educativo 'Las Marzucas'

Imagen de una de las celebraciones de Las Marzucas - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y la Ronda Marcera de Torrelavega han renovado su colaboración para continuar con el proyecto educativo 'Las Marzucas', tras el éxito obtenido durante los cuatros años de vigencia de esta iniciativa.

De este modo, el acuerdo garantiza la continuidad del proyecto educativo, diseñado para acercar la tradición de las Marzas a la juventud escolar de Cantabria, y el próximo curso además prevé ampliar los recursos educativos e incrementar los repertorios cantados.

Iniciado en 2023 y con una duración prevista de cuatro años, el proyecto educativo promueve entre el alumnado fortalecer las relaciones entre colegios y renovar los componentes de las rondas marceras, ofreciendo un relevo generacional.

Asimismo, persigue que las rondas sean de mujeres y hombres, de alumnado y profesorado, así como que los colegios se acerquen a las dos asociaciones marceras que impulsan la idea.

Además, incluye un curso del Centro del Profesorado de Torrelavega 'La tradición de Las Marzas' para formar en la cultura marcera a docentes de Educación Infantil, Primaria y Secundaria y diversos actos de tutorización directa por la Ronda Marcera.

El pasado año lectivo, en este curso del CEP participaron 35 docentes de 31 centros educativos.

Esta actividad une voces veteranas y las de los escolares, reivindicando el papel de los centros educativos como transmisores de tradiciones y su aportación para conservar "vivo" el legado de generaciones, logrando, cada año de actividad, una implicación creciente por parte de la comunidad educativa y el alumnado.

Para el titular de Educación, Sergio Silva, es "fundamental" destacar el trabajo de los colegios e institutos con el folklore de Cantabria como "centros de aprendizaje y focos de cultura", al tiempo que ha resaltado la importancia de esta iniciativa educativa, que pone aún más en valor una costumbre que este año cumplió su undécimo aniversario como Bien de Interés Cultural Inmaterial.

Silva ha reconocido el esfuerzo de alumnos, docentes y Asociaciones Marceras en este proyecto, que une a la Consejería de Educación, el Ayuntamiento de Torrelavega y la Asociación Ronda Marcera de Torrelavega, y que recupera esta tradición para difundirla entre las nuevas generaciones, agrupando a varios centros educativos de la comarca del Besaya y alrededores en esta labor de conservación de este cántico popular.

EVOLUCIÓN Y CRECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN

Durante el periodo 2023-2026, el proyecto ha experimentado una notable expansión territorial y de participación en sus actos institucionales, pasando de los cinco centros educativos y 150 escolares participantes en 2023 a los 482 escolares de 2025 pertenecientes a 11 centros de Torrelavega y dos de Cartes. Este año se ha sumado la comarca de Campoo, con el apoyo del Ayuntamiento de Reinosa.

Se celebraron actos en Torrelavega con 12 centros y 400 escolares, que cantaron junto a la Ronda Marcera de Torrelavega; en Cartes con dos centros y 92 escolares, junto a la Ronda Marcera de Cartes y, además, a los actos se unió Reinosa con cinco centros y 200 escolares, entonando estos versos junto al Coro Ronda 'Las Fuentes', con un total combinado de 19 centros y 692 escolares.

En el último curso de formación participaron 34 docentes de toda Cantabria.

NUEVOS RETOS Y OBJETIVOS PARA 2027

La nueva etapa se plantea dos objetivos principales de ampliación. Por un lado, el enriquecimiento del repertorio, uniendo a las Marzas de la comarca del Besaya y las campurrianas con otros ensayos de materiales procedentes de Galizano, Cabuérniga y Soba. Y por otro, la incorporación de nuevos recursos divulgativos que incrementen la dotación de materiales complementarios centrados en la cultura tradicional de Cantabria a disposición de los docentes y centros adscritos.

Las Marzas fueron declaradas Bien de Interés Cultural en la categoría de Inmaterial en el año 2015. Constituye una de las tradiciones más antiguas de la región y mantiene una amplia presencia en todo el territorio cántabro.

La Ronda Marcera de Torrelavega lleva 34 años cantando y realizando una labor divulgativa de esas coplas, que se celebran el último día del mes de febrero como alabanza a la llegada de la primavera.