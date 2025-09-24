El Gobierno invierte más de 46.000 euros en la reforma de los aseos del CEIP Pérez Galdós en Requejada

El Consejero De Educación, Formación Profesional Y Universidades, Sergio Silva, Visita El CEIP Pérez Galdós. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha invertido más de 46.000 euros en la reforma integral de los aseos del CEIP Pérez Galdós en Requejada, que ha dado solución a una "demanda histórica" del centro educativo.

El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, ha visitado este miércoles la actuación, junto a la alcaldesa de Polanco, Rosa Díaz.

Los trabajos, que se han desarrollado durante el verano en periodo no lectivo, se han llevado a cabo en los baños del alumnado y profesorado de la primera y segunda planta del edificio antiguo del centro educativo.

La obra de reforma, adjudicada a la empresa Gestión y Mantenimiento, ha supuesto trabajos de demolición total del interior y puertas de acceso, desmontaje de instalaciones, nuevas instalaciones de agua fría y agua caliente sanitaria, saneamiento, electricidad y calefacción, renovación total de alicatados y falsos techos, nuevos pavimentos de PVC, sustitución de tabiques divisorios por mamparas y renovación de sanitarios.

El titular de Educación ha señalado que se cumple así un "compromiso" y una "vieja demanda" del centro educativo, que cuenta con una antigüedad de 40 años y cuyos aseos estaban "sin actualizar".

También ha realizado un recorrido por el resto de las instalaciones del CEIP Pérez Galdós, que ha calificado de "magníficas", "corroborando la buena salud de la educación en Cantabria".

Silva ha destacado que este centro educativo, con 350 alumnos, 150 en Infantil, "mantiene la matrícula de hace prácticamente siete años, sin afectarle la baja tasa de natalidad que existe actualmente en Cantabria".

Silva también ha hecho referencia a los casi 40 profesores que trabajan en el centro, que tiene aproximadamente "un docente por cada nueve alumnos", un "magnífico dato, que pocas regiones de Europa pueden dar", ha destacado.

Por su parte, la alcaldesa ha manifestado su satisfacción por ver hecha realidad "una reforma necesaria" ya que el colegio contaba con "los mismos baños" desde que se inauguró.

El consejero y la alcaldesa han estado acompañados durante la visita por la directora general de Centros e Infraestructuras Educativas de Cantabria, Reyes Mantilla, miembros del cuerpo directivo del centro y representantes de la Corporación municipal.