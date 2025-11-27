El Gobierno reforma el parque infantil y pista multideporte del CEIP Juan de Herrera de Camargo

Visita a las obras de reforma del parque infantil y pista multideporte del CEIP Juan de Herrera - GOBIERNO

SANTANDER, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha invertido 46.615 euros en varias obras de acondicionamiento en el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Juan de Herrera de Camargo.

Las actuaciones de reforma se han llevado a cabo con cargo al plan de la Consejería de Fomento para financiar actuaciones planteadas por la de Educación, con el que ya se han ejecutado una veintena de acciones por importe de 750.000 euros.

Los consejeros de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, y el de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, han visitado este jueves las instalaciones del centro educativo para inspeccionar los resultados de estos trabajos.

Junto a ellos ha estado el alcalde, Diego Movellán; así como varios miembros del equipo educativo, encabezados por su directora, María Teresa Vallés y del Consistorio camargués.

Las obras ejecutadas han consistido en la renovación del pavimento amortiguador de la zona de juegos infantiles que se encontraba "notablemente deteriorado". Y en la zona de la pista multideporte se ha cambiado el cierre perimetral, que también estaba en "mal estado".

Media ha destacado que este tipo de obras acometidas de forma conjunta por parte de diferentes departamentos del Gobierno permiten mejorar las infraestructuras en centros educativos, así como agilizar y cumplir peticiones que los ayuntamientos no pueden abordar en solitario.

Y Silva ha puesto a Camargo como "ejemplo de interés" por el servicio público educativo, con cerca de casi un millón y medio invertido en los centros educativos de su titularidad.

"Esas actuaciones hubieran tardado años en desarrollarse si las hubiéramos tenido que hacer en solitario, ya que, sólo la Consejería de Educación tiene inventariadas en torno a 700 necesidades en los aproximadamente 300 centros educativos", ha indicado su titular.

También ha destacado la inversión en infraestructuras educativas de su departamento, que en 2025 alcanzará los 10 millones de euros ejecutados, en el más de un millón de metros cuadrados de parque público educativo cántabro lo que constituye "un auténtico reto".

Por su parte, el alcalde ha agradecido esta inversión en un parque infantil que "requería de una actuación inmediata", tras "diez años de inacción". En esta legislatura, ha asegurado, "Camargo ha vuelto a la Primera División, algo que no podemos hacer solos".

El CEIP Juan de Herrera de Camargo cuenta con cerca de 200 alumnos y 27 profesores y dispone de Programa de Refuerzo Educativo y varios proyectos de innovación organizativa-educativa, además, ostenta la etiqueta de Escuela asociada con la UNESCO.