El IES Cantabria, galardonado con el 'Premio Europeo eTwinning 2022' de la Comisión Europea

SANTANDER, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El IES Cantabria ha sido galardonado con el Premio Europeo eTwinning en la categoría de 16 a 19 años, concedido por la Comisión Europea entre más de 1.800 candidaturas. Este programa, que forma parte de Erasmus+, persigue promover y facilitar el contacto, el intercambio de ideas y el trabajo en colaboración entre profesorado y alumnado de los países europeos a través de las TIC.

En concreto, el premio se ha concedido al proyecto eTw-TRAIN, en el que trabajó el alumnado de 1º de Bachillerato del centro durante el curso 2020-2021 en colaboración con centros educativos de Polonia, Austria, República Checa, Italia, Grecia, Hungría, Portugal y Croacia.

La ceremonia de entrega de premios se celebró en Bruselas el pasado 21 octubre. Hoy el centro cántabro ha acogido una jornada de internacionalización en la que, bajo el lema 'Europa en el aula', se ha procedido a la entrega de diplomas a los participantes en este y otros proyectos europeos que desarrolla el instituto, ha informado el Gobierno regional en nota de prensa.

El acto ha contado con la participación de, entre otros, la consejera de Educación y Formación Profesional, Marina Lombó; la directora general de Innovación e Inspección Educativa, Mercedes García; la directora del IES, Anabel Fernández, y la docente responsable de este proyecto, Aranzazu Iturrioz.

Lombó ha asegurado que se trata de un "día de celebración y de reconocimiento" para un alumnado, un equipo docente, un equipo directivo y un centro educativo que "hace las cosas muy bien".

Ha destacado que el IES Cantabria lleva casi dos décadas demostrando día a día un "compromiso inquebrantable" con Europa y con "una forma de enseñar que tiene clara la importancia de abrir la mente y expandir horizontes a su alumnado", algo que avala la concesión de este premio, el primero de estas características que recibe un centro de nuestro sistema educativo y que es el máximo reconocimiento de este tipo en el ámbito europeo.

El proyecto consistía en un viaje virtual en tren con parada en 4 estaciones. En cada una de las estaciones el alumnado elaboró materiales y los compartió, fomentando la comunicación y el aprendizaje entre iguales. La seguridad en internet, la inclusión y tolerancia, alfabetización mediática, economía circular y sostenibilidad, entre otros ámbitos, fueron algunas de las áreas trabajadas.

De todo el proyecto, el jurado ha destacado los juegos creados colaborativamente, los textos elaborados en equipo, las sesiones online con los centros socios, las grabaciones de vídeo-audio sobre temas de interés científico, histórico, artístico y, especialmente, la implicación del alumnado.

El IES Cantabria ha sido reconocido como Centro eTwinning en diversas convocatorias anteriores y, desde el 15 de marzo de 2019, figura en la lista de centros europeos con el Sello eTwinning School. Con la concesión del Premio Europeo se poner en valor el trabajo realizado durante varios años en Proyectos eTwinning, proyectos que se caracterizan por ser transnacionales, colaborativos, activos e innovadores.

PROYECTOS DE MOVILIDAD ERASMUS +

La jornada 'Europa en el aula' ha servido también para entregar los certificados a los participantes en el Programa de Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo (EPAS) y en el proyecto de movilidad Erasmus +.

El programa EPAS tiene como objetivo conocer en profundidad las oportunidades que la Unión Europea ofrece a la ciudadanía activa en asuntos claves de la vida cotidiana y el papel relevante que desempeña la Eurocámara en la Unión, tomando así conciencia de las posibilidades de acción y comprendiendo la importancia de las acciones y planteamientos del Parlamento Europeo.

En cuanto al de movilidad Erasmus +, el centro desarrolla entre los cursos 2021-23 un proyecto Erasmus+ (K227) de colaboración escolar e intercambio sobre la creatividad y la cultura en el marco de un consorcio escolar con centros de Italia, Francia, Polonia y Suecia denominado 'In CC: in contact, in culture' y que trabaja en el desarrollo de competencias transversales y culturales a través de las lenguas, la competencia digital, el patrimonio cultural y la conciencia de la ciudadanía europea.

El proyecto 'In CC' busca, precisamente, el fomento de la movilidad y el trabajo colaborativo entre los más jóvenes. A través de diversos intercambios, el alumnado conoce los beneficios de la ciudadanía europea y el trabajo conjunto en el campo de la creatividad y lo cultural.

Además de las competencias social, cultural, comunicativa y plurilingüe, las actividades se plantean como situaciones de aprendizajes reales que permiten un acercamiento multidisciplinar y enriquecedor con un evidente impacto en toda la comunidad educativa del centro.